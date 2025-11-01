Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Економіка РФ демонструє системне падіння, - Служба зовнішньої розвідки

Економіка РФ демонструє системне падіння, - Служба зовнішньої розвідки

Катерина Ганжа
1 листопада, 2025 субота
12:47
Світ Кремль москва

Російська економіка входить у фазу, коли навіть офіційна статистика вже не здатна приховати масштаби проблем

Зміст

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України. 

Зазначається, що сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3 % – цифра, яка в контексті загальної динаміки говорить про системне згортання бізнес-активності. Кредитний ринок, що мав би бути індикатором довіри, демонструє протилежне: частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %, а близько 165 тисяч компаній уже не здатні обслуговувати свої борги. Це є сигналом про те, що корпоративний сектор втратив фінансову стійкість, відмітили в СЗР.

Вугільна галузь

Особливо показовою є ситуація у вугільній галузі, яка ще донедавна вважалася одним із "стовпів" російського експорту. 

Так, частка збиткових підприємств тут зросла до 67 %. Сальдований збиток за січень – серпень сягнув 263,2 млрд рублів, збільшившись лише за один місяць на 38,2 млрд. Прибуток впав удвічі, тоді як збитки зросли у 2,6 раза. Галузь, яка мала б приносити валюту, перетворюється на чорну діру для бюджету.

Сфера послуг

За даними розвідки, не краща картина у сфері послуг. Зокрема, "Почта России" повідомила про падіння доходів від ключових послуг на 4,5%, а від фінансового посередництва – на 9,3%. Валова прибутковість скоротилася у 2,5 раза, а збиток від продажів зріс у 5,7 раза – до 10,7 млрд рублів. Компанія пояснила це "змінами в операційному середовищі", але сухі цифри говорять самі за себе: короткострокові зобов’язання перевищують оборотні активи на 25,6 млрд рублів, що у п’ять разів більше, ніж рік тому. Це класичний симптом ліквідної кризи, яку вже неможливо замаскувати корпоративними формулюваннями, акцентують в СЗР.

Металургія

Металургійний гігант "Норнікель" також демонструє тенденцію до деградації: чистий прибуток за дев’ять місяців скоротився на 39 %, тоді як витрати зросли на 34 % через підвищення ставок. Одночасне падіння виробництва нікелю, міді, паладію та платини лише підкреслює, що компанія втрачає позиції на глобальному ринку.

Енергетика

Символічний вигляд має і результат "Газпрому" – чистий збиток у 170,3 млрд рублів за дев’ять місяців. 

"Для компанії, котра десятиліттями була головним донором бюджету, це не просто фінансовий провал, а стратегічний розворот: ресурс, що мав гарантувати стабільність, тепер сам потребує підтримки", - наголошують в СЗР.

Транспортна галузь 

Акціонерне товариство "РЖД" також не залишилися осторонь, зокрема збиток у 4,2 млрд рублів лише доповнює картину загального занепаду.

Читайте також: Через 2 роки на економіку РФ чекають колапсоїдні явища, - економіст Устенко

"Усі ці дані складаються в єдину мозаїку: російська економіка втрачає здатність генерувати прибуток навіть у традиційно сильних секторах. Зростання боргового навантаження, падіння виробництва та збитковість ключових корпорацій вказують на те, що криза не є тимчасовим збоєм, а стає новою нормою", - резюмували у Службі зовнішньої розвідки.

  • Наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що через міжнародні санкції Росія у 2026 році матиме дефіцит бюджету не менше ніж 100 млрд доларів, а за оптимістичними прогнозами – до 130 млрд доларів. 
