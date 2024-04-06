Ексміністр оборони США прогнозує відповідь Ірану на нещодавній авіаудар Ізраїлю по посольству в Сирії

Про це повідомляє The Hill.

"Вони будуть діяти, - заявив Еспер. - Вони відчуватимуть необхідність відстояти свою гідність, зберегти довіру до своїх довірених осіб у регіоні та реально задовольнити вимоги прихильників жорсткої лінії всередині теократії, які хочуть бачити, що щось робиться".

Однак водночас, за словами Еспера Ірак не бажає ескалації конфлікту.

"Вони знають, що великий конфлікт з Ізраїлем, не кажучи вже про Ізраїль і США, буде катастрофічним для Ірану. Тому я підозрюю, що вони обмежаться нападом на Ізраїль, на ізраїльські об'єкти", - додав він.

Натомість директор Близькосхідної програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джон Альтерман заявив, що якщо Іран не відповість, то країна "виглядатиме слабкою, як перед власними силами, так і перед своїми союзниками".

"Але мені здається, що Іран також дуже обережно ставиться до того, щоб не потрапити в ескалаційну спіраль або зі Сполученими Штатами, або з Ізраїлем", - зазначив він.