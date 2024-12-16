Експерт Ради зовнішньої політики Краєв пояснив, чому Трамп зацікавлений тиснути на Росію

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Майкл Волц, який може стати радником Трампа з питань національної безпеки, не є повністю проукраїнським. Він не та людина, яка буде пропонувати все, що відповідає інтересам України чи української влади. Водночас у порівнянні з багатьма іншими, особливо з найближчим оточенням Трампа, Майкл Волц є більш поміркованим", - пояснив Краєв.

За словами експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма", варто звернути увагу на заяви Майкла Волца про обмеження допомоги Україні. Однак не слід забувати, що минулого тижня наголошувалося на необхідності переконати Росію в доцільності переговорів. А переконати росіян у цьому можливо лише за умови продовження підтримки України.

"Сам Трамп навіть зазначав, що не може бути й мови про припинення допомоги Україні, оскільки це одразу заблокує будь-які переговори. Отже, заяви оточення Трампа про можливе скорочення допомоги Україні не є новими - про це вони говорили ще під час виборів, і від цієї позиції не відмовляються. Проте водночас і Трамп, і його команда зацікавлені у тиску на Росію, про що вони неодноразово заявляли", - наголосив Краєв.