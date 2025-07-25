Експертка Бутирська пояснила, що стримує Китай від прямої військової допомоги Росії

Таку думку в етері Еспресо висловила експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру "Нова Європа" Наталія Бутирська.

"В ЄС чудово усвідомлюють, що за Росією стоїть Китай. Щобільше, у розмовах про те, що Китай має вплинути на Росію, говориться й про КНДР. Зокрема, що КНДР потрібно зупинити від посилення співпраці з РФ. Вочевидь мова йде про те, що в ЄС усвідомлюють про вплив Китаю на Північну Корею", - розповіла Бутирська.

Експертка наголосила, що Європейський Союз залишається ключовим економічним партнером для Китаю. В певному розумінні Китай сьогодні залежний від торгівлі з ЄС.

"У ЄС дійсно невеликий набір методів, щоб зупинити Китай. Втім все ж таки Китай намагається зберегти гарне обличчя протягом цієї війни й не переходити до прямої військової допомоги Росії. Причиною цьому є те, що Пекін поки що все ще дуже націлений на торгівлю з ЄС, в певному аспекті вони навіть залежні від цього. Оскільки торговельний баланс між ЄС та Китаєм складає понад 700 млрд євро. Для Китаю Європейський Союз є торговельним партнером номер один. На тлі тиску США та протистояння з Трампом очевидно, що Китай не може дозволити собі втрачати такі великі ринки. Відповідно, Пекін намагається вести діалог і проводити стриману політику в підтримці Росії. Однак ця підтримка є достатньою для того, щоб Росія продовжувала війну на виснаження і, на жаль, також Пекін стоїть за співпрацею РФ та КНДР", - додала вона.