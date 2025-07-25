Експертка Бутирська пояснила, що стримує Китай від прямої військової допомоги Росії
Китай не вдається до прямої військово-технічної підтримки Росії, оскільки не хоче втрачати можливість торгівлі з Європейським Союзом
Таку думку в етері Еспресо висловила експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру "Нова Європа" Наталія Бутирська.
"В ЄС чудово усвідомлюють, що за Росією стоїть Китай. Щобільше, у розмовах про те, що Китай має вплинути на Росію, говориться й про КНДР. Зокрема, що КНДР потрібно зупинити від посилення співпраці з РФ. Вочевидь мова йде про те, що в ЄС усвідомлюють про вплив Китаю на Північну Корею", - розповіла Бутирська.
Експертка наголосила, що Європейський Союз залишається ключовим економічним партнером для Китаю. В певному розумінні Китай сьогодні залежний від торгівлі з ЄС.
"У ЄС дійсно невеликий набір методів, щоб зупинити Китай. Втім все ж таки Китай намагається зберегти гарне обличчя протягом цієї війни й не переходити до прямої військової допомоги Росії. Причиною цьому є те, що Пекін поки що все ще дуже націлений на торгівлю з ЄС, в певному аспекті вони навіть залежні від цього. Оскільки торговельний баланс між ЄС та Китаєм складає понад 700 млрд євро. Для Китаю Європейський Союз є торговельним партнером номер один. На тлі тиску США та протистояння з Трампом очевидно, що Китай не може дозволити собі втрачати такі великі ринки. Відповідно, Пекін намагається вести діалог і проводити стриману політику в підтримці Росії. Однак ця підтримка є достатньою для того, щоб Росія продовжувала війну на виснаження і, на жаль, також Пекін стоїть за співпрацею РФ та КНДР", - додала вона.
- У лютому естонська розвідка повідомляла, що Китай допомагає Росії у виробництві військових безпілотників шляхом постачання критично важливих західних компонентів.
- 24 липня в Reuters із посиланням на трьох європейських посадовців із сектору безпеки повідомили, що китайські двигуни таємно постачаються до російського державного виробника дронів через підставні компанії під виглядом промислових холодильних установок, щоб обійти західні санкції.
- У четвер, 24 липня, президент Європейської ради Антоніу Кошта та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели в Пекіні зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном.
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