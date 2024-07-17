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Експрацівницю Білого дому та ЦРУ підозрюють у тому, що вона була агенткою Південної Кореї

17 липня, 2024 середа
13:42
Світ ЦРУ

У США спеціалістку з зовнішньої політики, яка раніше працювала у ЦРУ та Раді нацбезпеки Білого дому, звинувачують у тому, що вона була агенткою уряду Південної Кореї в обмін на предмети розкоші та інші подарунки

Зміст

Про це пише Reuters.

Зазначається, що обвинувачення щодо експосадовиці США опублікував федеральний суд Манхеттена. Там зазначається, що С’ю Мі Террі відстоювала політичні позиції Південної Кореї, розповідала таємну інформацію уряду США південнокорейським офіцерам з розвідки та полегшувала доступ південнокорейських посадовців до їх американських колег.

Натомість офіцери південнокорейської розвідки нібито надали Террі сумки Bottega Veneta та Louis Vuitton, пальто Dolce & Gabbana, оплачували обіди в ресторанах із зірками Мішлен та передали понад 37 тис. доларів "таємного" фінансування програми державної політики щодо вивчення корейської мови, яку вона проводила.

Обвинувальний висновок містить зображення з камер спостереження, на яких Террі очікує або несе подарунковий пакет, поки офіцери оплачують покупки у магазинах Bottega Veneta та Louis Vuitton у Вашингтоні у 2019 та 2021 роках відповідно.

Зазначається, що Террі почала працювати на південну Корею у 2013 році, через два роки після того, як вона припинила роботу в уряді США. Співпраця з Сеулом тривала десять років навіть після того, як у 2014 році агенти ФБР попередили її, що південнокорейська розвідка може спробувати запропонувати їй таємно оплачувати її розходи.

За даними Reuters, наразі Террі є старшою науковою співробітницею Ради з міжнародних відносин і експертом зі Східної Азії та Корейського півострова, включаючи Північну Корею.

Адвокат Террі Лі Волоскі сказав, що обвинувачення необґрунтовані та спотворюють її роботу як вченої, яка роками служила США.

"Насправді вона була різким критиком уряду Південної Кореї в той час, коли в цьому обвинувальному акті стверджується, що вона діяла від його імені. Коли факти будуть з’ясовані, стане очевидно, що уряд припустився значної помилки", – додав він.

За словами речника, Рада з міжнародних відносин відправила Террі в неоплачувану адміністративну відпустку та співпрацюватиме з будь-яким розслідуванням.

В обвинувальному акті також стверджується, що Террі опублікувала кілька думок на прохання офіційних осіб Сеула, зокрема у квітні 2023 року, коли вона отримала 500 доларів за написання статті для південнокорейської газети, яка хвалила результати саміту між президентами Джо Байденом і Юн Сук Йолем.

Як повідомляється, Террі живе в Нью-Йорку і є частим гостем на телебаченні, радіо та подкастах, а також неодноразово давала свідчення в групах Конгресу.

Вона народилась в Сеулі та виросла у Вірджинії. Террі була старшою аналітикинею ЦРУ з 2001 по 2008 рік, а також директоркою у справах Кореї, Японії та океану в NSC з 2008 по 2009 роки під керівництвом президента-республіканця Джорджа Буша та президента-демократа Барака Обами.

Обвинувальний висновок звинувачує Террі в тому, що вона не зареєструвалась відповідно до закону про реєстрацію іноземних агентів і в змові з метою порушення цього закону.

У ньому мовиться, що вона визнала під час добровільного інтерв’ю у ФБР у червні 2023 року, що була "джерелом" для розвідувальної служби Південної Кореї, "що означає, що вона надала цінну інформацію".

  • Високопоставлений північнокорейський дипломат Рі Іль Кю, який працював на Кубі, втік до Південної Кореї разом зі своєю родиною у листопаді 2023 року.
Теги:
Південна Корея
ЦРУ
США
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