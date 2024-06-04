Експрем'єра Пакистану виправдали у справі щодо розголошення держтаємниці
Колишнього прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана виправдали у справі щодо розголошення державної таємниці, втім, він залишатиметься під вартою за іншим вироком
Про це інформує Reuters.
Вказано, що Хана засудили до 10 років ув'язнення за звинуваченням в оприлюдненні секретної телеграми у 2022 році від посла Пакистану у США. Експрем'єр оскаржив цей вирок і суд виправдав його за усіма статтями.
Крім того, від обвинувачень було звільнено колишнього міністра закордонних справ Пакистану, який обіймав цю посаду у 2018-2022 роках.
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