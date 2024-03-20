Єменські хусити атакували у Червоному морі грецький танкер зі зрідженим газом

Про це пише Reuters.

Зазначається, що MADO - це танкер, який перевозить зріджений нафтовий газ, під прапором Маршаллових островів, що прямує до Сінгапуру з Саудівської Аравії.

Натомість хусити назвали його американським, але в базі даних Equasis вказано, що танкер належить грецькій компанії Naftomar Shipping & Trading Co Ltd.