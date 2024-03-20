Єменські хусити атакували у Червоному морі грецький танкер зі зрідженим газом
Єменські хусити увечері 19 березня заявили, що атакували паливний танкер MADO у Червоному морі. Судно належить грецькій компанії Naftomar Shipping & Trading Co Ltd
Про це пише Reuters.
Зазначається, що MADO - це танкер, який перевозить зріджений нафтовий газ, під прапором Маршаллових островів, що прямує до Сінгапуру з Саудівської Аравії.
Натомість хусити назвали його американським, але в базі даних Equasis вказано, що танкер належить грецькій компанії Naftomar Shipping & Trading Co Ltd.
- Нещодавно хусити випустили дві ракети в район проходження морського судна біля узбережжя Червоного моря. Екіпаж та корабель не постраждали.
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