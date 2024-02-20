Емігранти з РФ назвали Грузію та Туреччину найменш комфортними для проживання, – опитування

Про це свідчать дані опитування проєкту OutRush.

Дослідники виявили країни, де російські емігранти, які залишили країну після початку війни в Україні, почуваються найбільш комфортно. Грузія та Туреччина показали найгірші результати. Лідерство утримує Німеччина, за нею йдуть Вірменія, Сербія та Ізраїль.

Фото: OutRush