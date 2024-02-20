Емігранти з РФ назвали Грузію та Туреччину найменш комфортними для проживання, – опитування
Грузія та Туреччина стали найменш комфортними країнами для російських емігрантів, - найкраще живеться їм у Німеччині та Вірменії
Про це свідчать дані опитування проєкту OutRush.
Дослідники виявили країни, де російські емігранти, які залишили країну після початку війни в Україні, почуваються найбільш комфортно. Грузія та Туреччина показали найгірші результати. Лідерство утримує Німеччина, за нею йдуть Вірменія, Сербія та Ізраїль.
Фото: OutRush
- У середині січня у Тбілісі активістка облила фарбою ікону зі Сталіним, проросійські протестувальники влаштували акцію біля її дому.
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