Ердоган у розмові з Зеленським підтвердив готовність організувати саміт лідерів України, США, РФ та Туреччини

Про це розповів український лідер у соцмережах.

Він зазначив, що з очільником Туреччини у нього завжди "дружні та змістовні розмови".

"Подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за посередницьку роль Туреччини під час зустрічей із російською стороною у Стамбулі", - розповів Зеленський.

Він додав, що з турецьким колегою обговорив наявну дипломатичну ситуацію та можливості, які вона відкриває зараз. Водночас Ердоган чітко заявив, що будь-які перемовини без України не принесуть сталого миру.

"Однаково розуміємо всі ризики та загрози. Імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення територій. Відзначив, що ми готові до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства та закінчити війну", - наголосив президент України.

За його словами, Ердоган підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини.

Також лідери говорили про заходи на найвищому рівні, які Україна готує під час Генасамблеї ООН. За словами українського президента, лідери спільно працюють над участю Туреччини.