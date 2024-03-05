Ердогану не важливі результати можливих переговорів України й Росії, - експерт-міжнародник Данилов

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Ініціативи Ердогана щодо переговорів України та Росії ніяк не впливають до наближення самого процесу перемовин. Сьогодні Ердоган шукає можливості, щоб повернутись в якості переговірника й посередника. Він всіма способами намагається надати Анкару як майданчик для потенційних переговорів України та Росії. Йому другорядний зміст та результати переговорів. Для нього важливо подати самі переговори, як перемогу", - пояснив Данилов.

Експерт зауважив, що будь-який результат потенційних переговорів України та Росії Ердоган буде вважати позитивним для себе

"Якщо до Анкари вдасться привезти українську делегацію - вже буде перемогою для Ердогана. Якщо сторони підпишуть протокол, то теж буде чудовим результатом для нього. Тобто, не важливий результат і зміст переговорів, Ердоган в будь-якому випадку буде задоволений. Саме тому вся його активність спрямована на отримання позитивних для себе результатів цих потенційних переговорів", - додав він.