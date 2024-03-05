Ердогану не важливі результати можливих переговорів України й Росії, - експерт-міжнародник Данилов
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що ініціативи Ердогана щодо переговорів України та Росії мають на меті лише поліпшення його політичного іміджу
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Ініціативи Ердогана щодо переговорів України та Росії ніяк не впливають до наближення самого процесу перемовин. Сьогодні Ердоган шукає можливості, щоб повернутись в якості переговірника й посередника. Він всіма способами намагається надати Анкару як майданчик для потенційних переговорів України та Росії. Йому другорядний зміст та результати переговорів. Для нього важливо подати самі переговори, як перемогу", - пояснив Данилов.
Експерт зауважив, що будь-який результат потенційних переговорів України та Росії Ердоган буде вважати позитивним для себе
"Якщо до Анкари вдасться привезти українську делегацію - вже буде перемогою для Ердогана. Якщо сторони підпишуть протокол, то теж буде чудовим результатом для нього. Тобто, не важливий результат і зміст переговорів, Ердоган в будь-якому випадку буде задоволений. Саме тому вся його активність спрямована на отримання позитивних для себе результатів цих потенційних переговорів", - додав він.
- 28 лютого президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що дипломатичний шлях урегулювання конфлікту в Україні є основним, тому готовий надати майданчик для перемовин
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