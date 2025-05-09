Єрмак та Умєров обговорили з Рубіо, Віткоффом і Келлогом перспективи мирного врегулювання
У п'ятницю, 9 травня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з високопосадовцями адміністрації президента Сполучених Штатів Америки. Головною темою було мирне врегулювання війни в Україні
Про це йдеться на сайті президента.
Згідно з повідомленням, обговорення відбулося як продовження діалогу, розпочатого напередодні під час телефонної розмови президентів України та США.
До розмови долучилися державний секретар США Марко Рубіо, який також тимчасово виконує обов'язки радника президента США з питань національної безпеки, а також спеціальні представники президента США Стівен Віткофф та генерал Кіт Келлог.
Читайте також: США та європейські союзники доопрацьовують пропозицію щодо 30-денного припинення вогню в Україні, - Reuters
Зазначається, що для Марка Рубіо це був перший дзвінок після його призначення тимчасовим радником з питань національної безпеки Президента Сполучених Штатів.
Українську сторону представляв також міністр оборони Рустем Умєров.
"Сторони також позитивно оцінили ратифікацію Верховною Радою України угоди про економічне партнерство між двома державами та погодилися, що цей історичний документ відкриває нові можливості для українсько-американської співпраці", - йдеться у повідомленні.
- 8 травня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати хочуть, щоб Росія та Україна розпочали діалог між собою. Він також зауважив, що США прагнуть зрозуміти, чого прагне РФ для завершення війни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.78
- EUR Купівля 46.49Продаж 47.22
- Актуальне
- Важливе