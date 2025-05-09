Єрмак та Умєров обговорили з Рубіо, Віткоффом і Келлогом перспективи мирного врегулювання

Про це йдеться на сайті президента.

Згідно з повідомленням, обговорення відбулося як продовження діалогу, розпочатого напередодні під час телефонної розмови президентів України та США.

До розмови долучилися державний секретар США Марко Рубіо, який також тимчасово виконує обов'язки радника президента США з питань національної безпеки, а також спеціальні представники президента США Стівен Віткофф та генерал Кіт Келлог.

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Зазначається, що для Марка Рубіо це був перший дзвінок після його призначення тимчасовим радником з питань національної безпеки Президента Сполучених Штатів.

Українську сторону представляв також міністр оборони Рустем Умєров.

"Сторони також позитивно оцінили ратифікацію Верховною Радою України угоди про економічне партнерство між двома державами та погодилися, що цей історичний документ відкриває нові можливості для українсько-американської співпраці", - йдеться у повідомленні.