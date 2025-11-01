ЄС опинився в ситуації, коли вони не здатні до розширення, - аналітикиня Депутат

Про це в етері Еспресо розповіла правова аналітикиня Центру прав людини ZMINA Діана Депутат.

"На мою думку, тримання одноголосності у Європейському Союзі у скількох питаннях є невиправданим кроком. Оскільки, ми спостерігаємо за стагнацією самого ЄС. Сьогодні ЄС в даних межах не здатний до розширення. Адже, вони не можуть дійти внутрішньої згоди навіть коли країна готова до наступного етапу, як Україну. Або ж можна навести приклад Чорногорії, країна вже дуже тривалий час перебуває в статусі кандидата. Теж саме відбувається й з Албанією та Македонією. Тобто, ми бачимо, як ця одноголосність заважає самому ж ЄС", - пояснила Депутат.

Аналітикиня розповіла, що в ЄС планують офіційно відкрити кластери для України та Молдови після того, як країни проведуть реформи й неофіційні зустрічі щодо них.

"Були окремі ініціативи з боку Антоніу Кошти. Він пропонував змінити голосування, особливо, що стосується відкриття кластерів на кваліфіковану більшість одноголосності. Ця пропозиція провалилась. З того, що відбувається там за кулісами, відомо, що Нідерланди були проти. Тобто, начеб то країна підтримує нас, а от є проти такої ініціативи. Ще є ініціатива щодо України й Молдови, зокрема, щоб ми далі проводили реформи та неофіційні зустрічі, а вже офіційні відкриття кластерів ми будемо чекати пізніше", - додала вона.