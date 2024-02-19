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ЄС почав розслідування проти соцмережі TikTok через ризики для дітей

19 лютого, 2024 понедiлок
15:22
Світ TikTok

Європейська комісія у понеділок, 19 лютого, відкрила офіційне провадження проти китайської соцмережі TikTok відповідно до закону про цифрові послуги, щоб перевірити, чи достатньо ця платформа робить для захисту дітей

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документ, який опинився у розпорядженні редакції.

"Сьогодні ми відкриваємо розслідування щодо TikTok щодо підозри в порушенні прозорості та зобов’язань щодо захисту неповнолітніх: дизайн, що викликає залежність, і обмеження часу використання екрана, перевірка віку, налаштування конфіденційності за замовчуванням", - заявив єврокомісар Тьєррі Бретон.

Закон Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA), який поширюється на всі онлайн-платформи з 17 лютого, вимагає, зокрема, від дуже великих онлайн-платформ і пошукових систем робити більше зусиль для боротьби з незаконним онлайн-контентом і ризиками для громадської безпеки.

"Захист неповнолітніх є пріоритетом правозастосування для DSA. Як платформа, яка охоплює мільйони дітей і підлітків, TikTok повинна повністю відповідати вимогам DSA і має відігравати особливу роль у захисті неповнолітніх в інтернеті", - зазначив Бретон.

Європейська комісія заявила, що розслідування буде зосереджено на дизайні системи TikTok, включаючи алгоритмічні системи, які можуть стимулювати поведінкові залежності та створювати так звані "ефекти кролячої нори".

Також буде перевірятися, чи TikTok запровадив відповідні заходи для забезпечення високого рівня конфіденційності та безпеки для неповнолітніх. Крім питання захисту неповнолітніх, Комісія розглядає, чи надає TikTok надійну базу даних про рекламу на своїй платформі.

Повідомляється, що це друге розслідування ЄС на підставі закону про цифрові послуги після соцмережі X Ілона Маска, стосовно якої триває розслідування.

Якщо TikTok визнають винною в порушенні норм закону, на соцмережу може бути накладений значний штраф у розмірі до 6% його річного прибутку.

  • У листопаді 2023 року єврокомісари закликали соціальні мережі TikTok і Х (раніше Twitter) активізувати свої зусилля з протидії "незаконній мові ненависті".
Теги:
Кримінал
ЄС
Єврокомісія
Технології
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