ЄС продовжив на рік санкції проти РФ, запроваджені через анексію Криму
У понеділок, 17 червня, Рада ЄС ухвалила рішення про продовження санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополь Російською Федерацією, до 23 червня 2025 року
Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.
У Раді ЄС нагадали, що чинні обмеження, які вперше були запроваджені у червні 2014 року, включають заборону на імпорт до ЄС продукції, що походить з незаконно анексованого Криму та Севастополя, а також на інфраструктурні, фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму та Севастополя.
Крім того, обмеження ЄС поширюються на експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки і видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.
"ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права", - йдеться у повідомленні.
- 12 червня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Російської Федерації на тлі переходу Кремля до воєнної економіки.
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