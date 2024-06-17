ЄС продовжив на рік санкції проти РФ, запроваджені через анексію Криму

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

У Раді ЄС нагадали, що чинні обмеження, які вперше були запроваджені у червні 2014 року, включають заборону на імпорт до ЄС продукції, що походить з незаконно анексованого Криму та Севастополя, а також на інфраструктурні, фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму та Севастополя.

Крім того, обмеження ЄС поширюються на експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки і видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

"ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права", - йдеться у повідомленні.