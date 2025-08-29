ЄС скерує військових інструкторів в Україну після оголошення перемир'я, – Каллас

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Кая Каллас на пресконференції у Копенгагені 29 серпня, передає "Європейська правда".

"Сьогодні міністри обговорили європейську роль у питаннях безпекових гарантій, роль Європейського Союзу, і очевидно, що Європа повністю виконає свою частину. Я вітаю те, що сьогодні існує широка підтримка розширення мандату нашої військової місії ЄС EUMAM для проведення навчання та надання консультацій усередині України після встановлення перемир’я", – сказала дипломатка.

Вона нагадала, що ЄС уже підготував понад 80 тис. солдатів.

"І маємо бути готовими зробити більше. Це може включати розміщення інструкторів ЄС у військових академіях та установах України", – зазначила Каллас.

"Паралельно наша цивільна місія може зміцнювати стійкість України проти російських гібридних атак", – додала вона.