ЄС скерує військових інструкторів в Україну після оголошення перемир'я, – Каллас
У межах гарантій безпеки країни ЄС направлять військових інструкторів на територію України. Це станеться після встановлення перемир’я з РФ
Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Кая Каллас на пресконференції у Копенгагені 29 серпня, передає "Європейська правда".
"Сьогодні міністри обговорили європейську роль у питаннях безпекових гарантій, роль Європейського Союзу, і очевидно, що Європа повністю виконає свою частину. Я вітаю те, що сьогодні існує широка підтримка розширення мандату нашої військової місії ЄС EUMAM для проведення навчання та надання консультацій усередині України після встановлення перемир’я", – сказала дипломатка.
Вона нагадала, що ЄС уже підготував понад 80 тис. солдатів.
"І маємо бути готовими зробити більше. Це може включати розміщення інструкторів ЄС у військових академіях та установах України", – зазначила Каллас.
"Паралельно наша цивільна місія може зміцнювати стійкість України проти російських гібридних атак", – додала вона.
- Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки та європейські лідери активно працюють над розробкою комплексного пакета гарантій безпеки для України.
