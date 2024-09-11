ЄС виключив матір Пригожина та ексгонщика Формули-1 Мазепіна зі списку санкцій проти РФ, - журналіст Йозвяк

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х.

"Посли ЄС дали зелене світло цим вилученням і погодилися продовжити решту санкцій проти Росії", - написав журналіст.

У понеділок, 9 вересня, він повідомляв, що ЄС цього тижня планує вилучити Віолетту Пригожину та Микиту Мазепіна зі списку антиросійських санкцій.

"Кожні 6 місяців кілька імен видаляються, а решта списку продовжується. Угорщина хотіла вилучити більше імен, а інші хотіли змінити період продовження з 6 до 12 місяців. Це і є компроміс", - зазначав тоді Йозвяк.

Нагадаємо, що у березні 2023 року суд загальної юрисдикції Європейського Союзу зняв обмеження ЄС з матері засновника ПВК Вагнера Віолетти Пригожиної. Тоді Йозвяк зазначав, що санкції ЄС проти неї залишаються чинними, а скасування стосуються лише того рішення Ради ЄС, коли їх застосували вперше - 23 лютого 2022 року.

Також у березні 2024 року колишній гонщик Формули-1 росіянин Микита Мазепін виграв судову справу про зняття з нього санкцій, які Євросоюз наклав проти Росії.