ЄС виключив матір Пригожина та ексгонщика Формули-1 Мазепіна зі списку санкцій проти РФ, - журналіст Йозвяк
Посли Євросоюзу погодили продовження санкцій проти РФ, але виключили зі списку російського колишнього гонщика Формули-1 Микиту Мазепіна та матір засновника ПВК Вагнера Віолетту Пригожину
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х.
"Посли ЄС дали зелене світло цим вилученням і погодилися продовжити решту санкцій проти Росії", - написав журналіст.
У понеділок, 9 вересня, він повідомляв, що ЄС цього тижня планує вилучити Віолетту Пригожину та Микиту Мазепіна зі списку антиросійських санкцій.
"Кожні 6 місяців кілька імен видаляються, а решта списку продовжується. Угорщина хотіла вилучити більше імен, а інші хотіли змінити період продовження з 6 до 12 місяців. Це і є компроміс", - зазначав тоді Йозвяк.
Нагадаємо, що у березні 2023 року суд загальної юрисдикції Європейського Союзу зняв обмеження ЄС з матері засновника ПВК Вагнера Віолетти Пригожиної. Тоді Йозвяк зазначав, що санкції ЄС проти неї залишаються чинними, а скасування стосуються лише того рішення Ради ЄС, коли їх застосували вперше - 23 лютого 2022 року.
Також у березні 2024 року колишній гонщик Формули-1 росіянин Микита Мазепін виграв судову справу про зняття з нього санкцій, які Євросоюз наклав проти Росії.
- У липні цього року ЄС продовжив обмежувальні заходи проти Росії ще на 6 місяців, до 31 січня 2025 року, у відповідь на російську збройну агресію.
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