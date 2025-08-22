Естонія готова в межах гарантій безпеки відправити роту військових в Україну, - премʼєр Міхал

Про це заявив естонський премʼєр-міністр Крістен Міхал, передає Суспільне.

"Ми ухвалили в уряді рішення, що готові брати участь, і найвагомішим внеском може бути підрозділ на рівні роти. Точне визначення підрозділу буде вирішено тоді, коли стануть зрозумілими оперативні параметри", — сказав Міхал.

За його словами, уряд Естонії звернеться до парламенту задля отримання мандату щодо цього, коли будуть окреслені "чіткі параметри".

"І тільки після цього наші військові зможуть брати участь у місії в Україні", – підкреслив премʼєр.

Також Міхал прокоментував гарантії безпеки для Києва, зазначивши, що ті повинні бути "юридично зобов'язальними".

"Мабуть, найкращий опис – це як стаття 5 НАТО. Це має бути юридично зобов'язувальним. Це повинно передбачати присутність військ фізично. А також регулярні навчання. Тобто це має бути автоматичним у певних ситуаціях. Мабуть, це найкраще пояснення того, які саме гарантії мають бути", – пояснив політик.