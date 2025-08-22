Естонія готова в межах гарантій безпеки відправити роту військових в Україну, - премʼєр Міхал
Естонія готова відправити до України роту своїх військових після закінчення бойових дій у межах гарантій безпеки
Про це заявив естонський премʼєр-міністр Крістен Міхал, передає Суспільне.
"Ми ухвалили в уряді рішення, що готові брати участь, і найвагомішим внеском може бути підрозділ на рівні роти. Точне визначення підрозділу буде вирішено тоді, коли стануть зрозумілими оперативні параметри", — сказав Міхал.
За його словами, уряд Естонії звернеться до парламенту задля отримання мандату щодо цього, коли будуть окреслені "чіткі параметри".
"І тільки після цього наші військові зможуть брати участь у місії в Україні", – підкреслив премʼєр.
Також Міхал прокоментував гарантії безпеки для Києва, зазначивши, що ті повинні бути "юридично зобов'язальними".
"Мабуть, найкращий опис – це як стаття 5 НАТО. Це має бути юридично зобов'язувальним. Це повинно передбачати присутність військ фізично. А також регулярні навчання. Тобто це має бути автоматичним у певних ситуаціях. Мабуть, це найкраще пояснення того, які саме гарантії мають бути", – пояснив політик.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що для України розробляють два шари гарантій безпеки: вони передбачають посилення ЗСУ, а також допомогу від США та Європи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.69Продаж 48.35
- Актуальне
- Важливе