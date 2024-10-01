Естонія планує надавати Україні зброю власного виробництва

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур пише ERR.

Цьогоріч Естонія надала Україні військову допомогу в розмірі близько 100 млн євро, що відповідає 0,25% ВВП країни. Наступні роки цю політику будуть продовжувати, але з певними змінами у структурі.

"Ми лягаємо на абсолютно новий курс. Ми сказали Україні, що даватимемо те, що самі виробляємо і будемо явно спрямовувати ці гроші в естонську економіку та оборонну промисловість. Тому в нас тривають переговори з українцями про те, у чому полягають наші можливості", - сказав міністр оборони.

За його словами, естонська оборонна промисловість здатна виробляти продукції на понад 100 млн євро на рік. Наразі триває уточнення українських потреб України, щоб адаптувати під них продукцію.

"Чи хочуть вони насамперед розмінування, суднобудування, безпілотники, пристрої спостереження. Ми передали Україні інформацію про наші можливості й тепер намагаємося знайти розумний компроміс, у якому враховуються їхні пріоритети та наші виробничі можливості", - зазначив Певкур.

Він також додав, що після отримання переліку українських пріоритетів можна буде організувати державні тендери, у яких могли б брати участь усі естонські підприємства, які виробляють необхідну продукцію.