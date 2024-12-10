Euroclear, де зберігаються активи РФ, попередила ЄС, що не нестиме відповідальності за їх конфіскацію
Бельгійський кліринговий центр, в якому зберігається основна частина заморожених активів російського центрального банку, заявив, що він не буде нести відповідальності, якщо ЄС вирішить конфіскувати ці активи, щоб допомогти Україні
Про це повідомляє Bloomberg.
Генеральна директорка Euroclear Ltd. Валері Урбен підкреслила, що будь-яке рішення про конфіскацію активів має супроводжуватися також передачею всіх зобов'язань, щоб уникнути ситуації, в якій Росія зможе претендувати на повернення своїх цінних паперів.
"Ми не можемо опинитися в ситуації, коли активи заарештовані, але через пару років Росія приходить, стукає у двері і каже: "Я хочу повернути свої цінні папери", а цінні папери вже зникли, - наголосила вона. - Якщо відбувається конфіскація активів, все повинно рухатися, включно із зобов'язаннями".
ЄС вже використовує прибутки від російських активів, що потрапили під санкції, для підтримки України. В рамках плану G7 союзники узгодили механізм, який дозволяє використовувати ці кошти для фінансування кредитного пакету для України на суму 50 млрд євро.
У виданні пояснили, що на тлі побоювань щодо стабільності допомоги Україні з боку США, особливо у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому, питання конфіскації російських активів, які оцінюються в 180 млрд євро лише в Euroclear, стало актуальним знову. Урбен зазначила, що нова адміністрація в США може порушити це питання.
Вона також висловила занепокоєння, що використання російських активів може загрожувати статусу євро як резервної валюти та загрожувати фінансовій стабільності в Європі.
Крім того, за словами Урбен, одним з наслідків конфіскації російських активів є те, що це може сприяти появі неєвропейського конкурента, який зможе конкурувати з Euroclear.
"За нинішньої ситуації це не є короткостроковою загрозою, - пояснила вона. - Але якщо відбудеться конфіскація активів, то все зависне в повітрі".
- 4 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що найближчими тижнями Україна отримає $50 млрд із заморожених російських активів зі США та Європейського Союзу.
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