Euroclear, де зберігаються активи РФ, попередила ЄС, що не нестиме відповідальності за їх конфіскацію

Про це повідомляє Bloomberg.

Генеральна директорка Euroclear Ltd. Валері Урбен підкреслила, що будь-яке рішення про конфіскацію активів має супроводжуватися також передачею всіх зобов'язань, щоб уникнути ситуації, в якій Росія зможе претендувати на повернення своїх цінних паперів.

"Ми не можемо опинитися в ситуації, коли активи заарештовані, але через пару років Росія приходить, стукає у двері і каже: "Я хочу повернути свої цінні папери", а цінні папери вже зникли, - наголосила вона. - Якщо відбувається конфіскація активів, все повинно рухатися, включно із зобов'язаннями".

ЄС вже використовує прибутки від російських активів, що потрапили під санкції, для підтримки України. В рамках плану G7 союзники узгодили механізм, який дозволяє використовувати ці кошти для фінансування кредитного пакету для України на суму 50 млрд євро.

У виданні пояснили, що на тлі побоювань щодо стабільності допомоги Україні з боку США, особливо у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому, питання конфіскації російських активів, які оцінюються в 180 млрд євро лише в Euroclear, стало актуальним знову. Урбен зазначила, що нова адміністрація в США може порушити це питання.

Вона також висловила занепокоєння, що використання російських активів може загрожувати статусу євро як резервної валюти та загрожувати фінансовій стабільності в Європі.

Крім того, за словами Урбен, одним з наслідків конфіскації російських активів є те, що це може сприяти появі неєвропейського конкурента, який зможе конкурувати з Euroclear.

"За нинішньої ситуації це не є короткостроковою загрозою, - пояснила вона. - Але якщо відбудеться конфіскація активів, то все зависне в повітрі".