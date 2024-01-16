Євродепутати цього тижня розглянуть резолюцію про позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС
У Європейському парламенті за згодою більшості депутатів 18 січня очікується голосування за резолюцію про позбавлення Угорщини права голосу в Раді Європейського Союзу
Про це повідомляє Euractiv.
Два головних пункти резолюції вимагають розпочати процес позбавлення Угорщини права голосу відповідно до статті 7.2 Договору про ЄС, а також провести парламентське розслідування щодо законності рішення Єврокомісії розморозити €10 млрд для Угорщини у грудні 2023 року.
Представники Європарламенту стверджують, що рішення Комісії виділити кошти не базувалося на об’єктивних показниках поліпшення верховенства права й судової системи Угорщини, як це стверджує виконавча влада ЄС.
"Ми посилаємо Єврокомісії сильний меседж: якщо вони просто розподілять мільярди євро, щоб уникнути вето Угорщини, їм це не зійде з рук", – сказав один з учасників переговорів щодо резолюції, євродепутат від "зелених" Даніель Фройнд.
У такий спосіб євродепутати сподіваються попередити Комісію напередодні саміту ЄС, який відбудеться 2 лютого. Також вони не хочуть дозволити виконавчій владі надалі розморожувати кошти для Угорщини в обмін на підтримку з боку Орбана фінансової допомоги Україні.
"Президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн піддалася на шантаж з боку Віктора Орбана та розморозила 10 мільярдів грошей платників податків для Угорщини, попри масштабну корупцію в країні. Європейський парламент не погоджується з цим і буде оскаржувати її рішення в Європейському суді", – висловився євродепутат від Renew Моріц Кьорнер.
- 9 січня правоцентристський депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа ініціював петицію про позбавлення Угорщини права голосу в Раді Євросоюзу через "порушення цінностей ЄС".
- 12 січня стало відомо, що європарламентарі зібрали підписи під петицією за позбавлення права голосу Угорщини в Раді Європейського Союзу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.95 Купівля 37.95Продаж 38.67
- EUR Купівля 41.48Продаж 42.55
- Актуальне
- Важливе