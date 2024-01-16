Євродепутати цього тижня розглянуть резолюцію про позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС

Про це повідомляє Euractiv.

Два головних пункти резолюції вимагають розпочати процес позбавлення Угорщини права голосу відповідно до статті 7.2 Договору про ЄС, а також провести парламентське розслідування щодо законності рішення Єврокомісії розморозити €10 млрд для Угорщини у грудні 2023 року.

Представники Європарламенту стверджують, що рішення Комісії виділити кошти не базувалося на об’єктивних показниках поліпшення верховенства права й судової системи Угорщини, як це стверджує виконавча влада ЄС.

"Ми посилаємо Єврокомісії сильний меседж: якщо вони просто розподілять мільярди євро, щоб уникнути вето Угорщини, їм це не зійде з рук", – сказав один з учасників переговорів щодо резолюції, євродепутат від "зелених" Даніель Фройнд.

У такий спосіб євродепутати сподіваються попередити Комісію напередодні саміту ЄС, який відбудеться 2 лютого. Також вони не хочуть дозволити виконавчій владі надалі розморожувати кошти для Угорщини в обмін на підтримку з боку Орбана фінансової допомоги Україні.

"Президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн піддалася на шантаж з боку Віктора Орбана та розморозила 10 мільярдів грошей платників податків для Угорщини, попри масштабну корупцію в країні. Європейський парламент не погоджується з цим і буде оскаржувати її рішення в Європейському суді", – висловився євродепутат від Renew Моріц Кьорнер.