Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону імпорту українського зерна
Європейська комісія не виключає можливості вжити правових заходів проти Польщі, Угорщини та Словаччини, які продовжують зберігати односторонні заборони на імпорт українського зерна та інших сільськогосподарських товарів
Про це інформує Politico.
Заступник речника Єврокомісії Олоф Гілл підкреслив, що такі обмеження порушують правила єдиного ринку Європейського Союзу, які забороняють національні торговельні бар’єри.
У виданні зазначили, що таке ігнорування підкреслює, наскільки політично напруженими стали торговельні відносини ЄС з Україною, коли столиці фактично кидають виклик Брюсселю, вимагаючи надати пріоритет Києву перед членами ЄС для виконання торговельної угоди.
"Ми не бачимо жодних підстав для збереження цих національних заходів", – наголосив Гілл.
На запитання про можливість відкриття юридичних процедур проти трьох держав, представник Комісії відповів, що "усі варіанти залишаються відкритими".
Водночас європейські чиновники визнали, що питання має політичний характер. Зокрема, можливий позов проти Польщі може загострити відносини з урядом Дональда Туска, а дії проти Угорщини та Словаччини можуть бути розцінені як прояв подвійних стандартів.
Читайте також: Більше квот для аграріїв: що дає оновлена торгівельна угода між Україною та ЄС
Міністерство сільського господарства Польщі вже заявило, що урядові обмеження залишаються чинними й не скасовуються автоматично після набрання чинності нової угоди ЄС.
Схожу позицію висловив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, який звинуватив Брюссель у "наданні пріоритету інтересам України".
Його словацький колега Річард Такач назвав гарантії нової угоди "недостатньо сильними" для захисту місцевих виробників, натякнувши, що Братислава піде тим самим шляхом.
Довідково: Оновлена торговельна угода, яку країни ЄС схвалили 13 жовтня, замінює тимчасову лібералізацію, запроваджену після російського вторгнення у 2022 році. Вона передбачає більш стабільні умови для українського експорту та вводить додаткові механізми захисту для європейських фермерів.
- 13 жовтня Рада Європейського Союзу затвердила нову торговельну угоду з Україною, яка замінила "торговельний безвіз".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.66 Купівля 41.66Продаж 42.13
- EUR Купівля 48.25Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе