Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону імпорту українського зерна

Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону імпорту українського зерна

Марія Науменко
31 жовтня, 2025 п'ятниця
12:18
Світ Єврокомісія

Європейська комісія не виключає можливості вжити правових заходів проти Польщі, Угорщини та Словаччини, які продовжують зберігати односторонні заборони на імпорт українського зерна та інших сільськогосподарських товарів

Зміст

Про це інформує Politico.

Заступник речника Єврокомісії Олоф Гілл підкреслив, що такі обмеження порушують правила єдиного ринку Європейського Союзу, які забороняють національні торговельні бар’єри.

У виданні зазначили, що таке ігнорування підкреслює, наскільки політично напруженими стали торговельні відносини ЄС з Україною, коли столиці фактично кидають виклик Брюсселю, вимагаючи надати пріоритет Києву перед членами ЄС для виконання торговельної угоди.

"Ми не бачимо жодних підстав для збереження цих національних заходів", – наголосив Гілл.

На запитання про можливість відкриття юридичних процедур проти трьох держав, представник Комісії відповів, що "усі варіанти залишаються відкритими".

Водночас європейські чиновники визнали, що питання має політичний характер. Зокрема, можливий позов проти Польщі може загострити відносини з урядом Дональда Туска, а дії проти Угорщини та Словаччини можуть бути розцінені як прояв подвійних стандартів.

Читайте також: Більше квот для аграріїв: що дає оновлена торгівельна угода між Україною та ЄС

Міністерство сільського господарства Польщі вже заявило, що урядові обмеження залишаються чинними й не скасовуються автоматично після набрання чинності нової угоди ЄС.

Схожу позицію висловив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, який звинуватив Брюссель у "наданні пріоритету інтересам України".

Його словацький колега Річард Такач назвав гарантії нової угоди "недостатньо сильними" для захисту місцевих виробників, натякнувши, що Братислава піде тим самим шляхом.

Довідково: Оновлена торговельна угода, яку країни ЄС схвалили 13 жовтня, замінює тимчасову лібералізацію, запроваджену після російського вторгнення у 2022 році. Вона передбачає більш стабільні умови для українського експорту та вводить додаткові механізми захисту для європейських фермерів.

  • 13 жовтня Рада Європейського Союзу затвердила нову торговельну угоду з Україною, яка замінила "торговельний безвіз".
Теги:
Новини
Україна
Польща
ЄС
Словаччина
Єврокомісія
Угорщина
Війна з Росією
Європейська комісія
Економіка
Читайте також:
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, 30 жовтня 2025 року
Автор Катерина Ганжа
30 жовтня, 2025 четвер
"Багато говорили про Україну": у Південній Кореї відбулася зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна
Володимир Кудрицький в суді
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
30 жовтня, 2025 четвер
Зе-судилище. Як ворога Галущенка Кудрицького карають за те, що він зберіг державні гроші
Путін в Кремлі
Автор Євген Козярін
31 жовтня, 2025 п'ятниця
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська
Київ
+10.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.66
    Купівля 41.66
    Продаж 42.13
  • EUR
    Купівля 48.25
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
31 жовтня
12:18
Білий Дім
Після вбивства Кірка посадовці адміністрації Трампа переїжджають у службове житло на військових базах, - The Atlantic
12:06
Південноукраїнська АЕС
РФ пошкодила критично важливі для ядерної безпеки України підстанції, - МАГАТЕ
12:04
OPINION
Злочини проти військових: чому не реагує президент?
11:51
"Зіркотека"
Зашкварні історії та ексклюзиви: В Україні запустився новий YouTube-канал про шоу-бізнес "Зіркотека"
11:49
Ексклюзив
Кремль москва
Через 2 роки на економіку РФ чекають колапсоїдні явища, - економіст Устенко
11:32
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія атакувала Україну ракетою, яку розробили, знехтувавши договором зі США, а Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через блокування імпорту української сільгосппродукції. Акценти світових ЗМІ 31 жовтня
11:27
Аналітика
EDIP
Європейський оборонний ривок: що означає EDIP і де тут шанс для України
11:21
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Росія б'є по Україні ракетою, розробка якої змусила Трампа вийти з ядерного договору у 2019 році, - Сибіга
11:21
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
В усіх регіонах діють графіки відключення світла: ситуація в енергосистемі 31 жовтня
11:19
Оновлено
Росіяни атакували БПЛА багатоповерхівку та залізничне депо в Сумах, на Одещині під ударом були енергооб’єкти
10:54
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад матчів та трансляцій 11-го туру
10:47
Оновлено
Вибух в сортувальному центрі Укрпошти у Києві
Вибух у сортувальному центрі Укрпошти в Києві: поліція затримала відправника посилки
10:27
Ексклюзив
Чернігівська ТЕЦ
Відпрацьовуються різні сценарії на випадок відключень світла та тепла, - радник голови Чернігівської ОВА
10:22
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулись у Покровську, - DeepState
10:02
OPINION
Справа Кудрицького: "Голову геть!" – кричить Червона королева
09:59
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська
09:55
Погода, осінь
"Подарує українцям справжнє тепло та навіть із сонечком": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в перших числах листопада
09:50
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 31 жовтня: гривня зміцнилася щодо євро та долара
09:30
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
США скасували саміт Трампа й Путіна в Будапешті після надісланого Росією листа з жорсткими вимогами щодо України, - FT
09:23
вогонь, полум'я, пожежа
У РФ поскаржилися на атаку БПЛА: в Орлі після падіння уламків на території ТЕЦ – проблеми із електрикою
09:23
Ексклюзив
ТЦК вручають повістку
"Це сталося у так званій буферній зоні": речник Полтавського обласного ТЦК про стрілянину у Кременчуцькому центрі комплектування
08:30
Олексій Лень
Український баскетболіст перейшов з НБА до мадридського "Реалу"
08:20
Дональд Трамп та Меланія Трамп на Геловін у Білому домі
Трамп із першою леді влаштували на Геловін вечірку в Білому домі. У США обурилися, що вона відбувається на тлі шатдауну
08:19
OPINION
Зеленський сьогодні повторює дії Януковича 2013 року
08:17
Оновлено
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
Протягом доби на фронті відбулося 132 бої: найгарніше на Покровському напрямку
08:11
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
"На більшість позицій треба заходити пішки": у 59 ОШБр прокоментували логістику на Покровському напрямку
08:06
OPINION
Навіщо Путін бреше про оточення в Купʼянську і Покровську?
07:45
Огляд
Його бомба вбила царя і змінила історію: 172 роки від народження піонера реактивної ери Миколи Кибальчича
07:31
Огляд
Пережив три століття й зникнення Січі: 222 роки тому не стало останнього кошового Петра Калнишевського
07:00
Ексклюзив
"Україні і так вистачає чортів, що лізуть зі сходу", – отець-блогер Філюк про ставлення церкви до Геловіну
06:52
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 5 танків
06:37
Барселонська Саграда Фамілія стала найвищим храмом у світі
05:46
Ford, форд
Ford відкликає понад 227 тис. автомобілів у США через проблеми з лобовим склом та сидіннями
05:31
Латвія
Латвійський Сейм проголосував за вихід з конвенції, що захищає жінок
01:39
Дональд Трамп
Трамп встановив найменший щорічний ліміт 7500 біженців для в'їзду до США - АР
01:13
Ізраїльтяни
Підліток загинув під час ультраортодоксального протесту в Єрусалимі
2025, четвер
30 жовтня
23:54
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган звинуватив Німеччину в ігноруванні "геноциду" Ізраїлю у Газі
23:17
Дмитро Лубінець
Омбудсман закликав ТЦК і громадян не порушувати закон
22:29
Екскомандира київського "Беркуту" заочно засудили до 10 років за ґратами
22:11
На фото: принц Ендрю
Король Британії Чарльз III позбавив свого брата Ендрю титулів через зв'язки з Епштейном
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV