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Єврокомісія представила першу в історії оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС, до неї залучена Україна

5 березня, 2024 вiвторок
16:02
Світ Єврокомісія

Європейська комісія представила оборонно-промислову програму на рівні ЄС, що стала першою в історії. Зокрема, до неї залучена українська промисловість

Про це йдеться на сайті ЄК.

"Два роки тому невиправдана, триваюча агресивна війна Росії проти України ознаменувала повернення конфлікту високої інтенсивності на нашому континенті. Європейська оборонно-промислова стратегія (EDIS) визначає чітке, довгострокове бачення досягнення готовності оборонної промисловості в Європейському Союзі", - наголошується в повідомленні.

Виклики для Європейської оборонної технологічної та промислової бази (EDTIB) й водночас можливості використати її потенціал визначають напрям стратегії на наступне десятиліття. Вона представляє набір заходів, що спрямовані, зокрема, на розвиток тісніших зв’язків з Україною внаслідок її участі в європейських ініціативах для підтримки оборонної промисловості, а також на ініціювання співпраці між оборонними промисловостями ЄС та України.

Окрім оборонно-промислової стратегії Єврокомісія запропонувала програму європейської оборонної промисловості (EDIP), мета якої "перевести від короткострокових надзвичайних заходів, вжитих у 2023 році і які закінчуються у 2025 році, до більш структурованого та довгострокового підходу для досягнення оборонно-промислової готовності".

Ця програма залучить €1,5 млрд з бюджету ЄС протягом 2025-2027 років, аби підвищити конкурентоспроможність стратегії оборонної промисловості. Зазначено, що ці кошти посилять оборонно-промислову співпрацю ЄС з Україною та її розвиток, а також підтримають технологічну базу.

"Сильна, стійка та конкурентоспроможна європейська оборонна промисловість є стратегічним імперативом і передумовою для підвищення нашої оборонної готовності. Ми також маємо посилити військову підтримку України, в тому числі шляхом підтримки її оборонно-промислової бази. Ця стратегія знаменує зміну парадигми до Союзу, який є сильним гравцем у сфері безпеки та оборони та кращим партнером відповідно до цілей стратегічного компаса", - зазначив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Оборонно-промислова стратегія також встановлює показники, що вимірюватимуть прогрес її країн-членів у промисловій готовності. Державам-учасницям ЄК пропонує:

  • спільно закупити принаймні 40% оборонного обладнання до 2030 року;
  • забезпечити показник, аби до 2030 року вартість оборонної торгівлі всередині ЄС становила щонайменше 35% від ціни оборонного ринку блоку;
  • досягти стабільного прогресу в закупівлях: аби щонайменше 50% свого бюджету було спрямовано на оборонні закупівлі в ЄС до 2030 року, а до 2035 року - 60%.

30 листопада президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має інтегруватися до оборонних програм та стратегії ЄС.

Теги:
Україна
ЄС
Єврокомісія
Війна з Росією
Жозеп Боррель
допомога Україні
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