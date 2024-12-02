Європа хоче показати Трампу, що не прийме мир за рахунок лише України і компроміс має бути реальним, - політичний аналітик Волох

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є тільки одна новина, як не дивно, приємна, яку я свого часу і донедавна не брав до уваги, абсолютно не був в цьому впевнений, це позиція Європи. Вона дуже для нас позитивна. Тобто Європа налаштована таким чином, вона підготувалася теж до приходу Трампа. Страшні мої побоювання були пов’язані з тим, що всі компроміси будуть за рахунок України. В тому числі такі, які я вважаю неприйнятними. Тобто будь-що але обмеження армії, відмовитися від західної військової допомоги і так далі - це кінець України, це треба розуміти, розуміти чітко і ясно. Тобто це означає не кінець війни, а, справді, кінець першого етапу, але другий для нас буде абсолютно трагічний і буде пов’язаний із втратою суверенітету. Це є речі, яких я боюсь дуже-дуже сильно", - зауважив він.

Карл Волох вважає, що Європа необхідна Дональду Трампу для тиску на Китай. Тому він враховуватиме її позицію щодо України.

"Так от чого я останнім часом боюсь цього менше - це позиція Європи. Позиція Європи дійсно така, що вони хочуть показати Трампу, що ми не приймемо мир винятково за рахунок України, і компроміс має бути реальним, і деякі червоні лінії переступати не можна і так далі. І це насправді і Трампу дасть деякі індикації, до якого стану або до якої межі він має тиснути, може тиснути на Україну. Але це дає йому також обґрунтування у перемовинах з Путіним, тобто він може Путіну сказати, що: “Дивися, досі я можу, далі я не можу, ти бачиш, яка позиція, європейці не погодяться”. Те, що Трамп буде рахуватися з європейцями - в мене сумнівів немає. Вони йому потрібні, без цього його велика адженда, яка стосується тиску на Китай і так далі, вона нездійсненна. Без Європи це зробити неможливо, він буде вибудовувати серйозні стосунки з Європою. Так що цей союзник для нас виявився неймовірно корисним", - розповів політичний експерт.