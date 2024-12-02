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Трамп не дасть сумувати, - політтехнолог Загородній про подальшу підтримку Європою України

Марина Клюєва
2 грудня, 2024 понедiлок
18:30
Світ україна німеччина

Політтехнолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній вважає, що Європа продовжить підтримувати Україну попри зміну ключових європейських політиків після виборів

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я думаю, що там Трамп не дасть їм (Європі, - ред.) сумувати. Я думаю, що позиція Трампа буде наступна: що європейці повинні витрачати більше на оборону, підтримувати Українську армію, закуповуючи при цьому американську зброю, про це вони не будуть забувати, і брати на себе витрати на оборону. Я впевнений, що зараз питання буде стояти не 2%, про те, що домовлялися, а буде питання стояти про 3% від ВВП. І європейцям взагалі, як і країнам НАТО, буде запропоновано абсолютно зрозумілий, як і з погляду логіки Трампа, цинічний механізм: платиш 2% - буде п’ята стаття, не платиш 2% чи 3%, скоріше за все, - п’ятої статті НАТО не існує для тебе, і ти сам розбирайся як хочеш", - сказав він.

Тому Тарас Загородній вважає, що пакет допомоги від Німеччини, який канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував 2 грудня під час поїздки у Київ, не буде останнім.

"В інтересах Сполучених Штатів Америки, щоб присутня була спайка: Україна - Польща і північна Європа, яка повинна бути мілітаризована, добре озброєна і так далі. Для того, щоб якраз не допустити континентального союзу між старою Європою, мається на увазі Німеччина, Росія та Китай, чим активно займалася пані Меркель останні 20 років, коли вона була канцлером. Це страшний сон американської дипломатії, тому що об’єднання ресурсів Європи, Китаю та Росії - це кінець гегемонії США у світі", - зазначив політтехнолог.

  • 25 листопада повідомлялося, що СДПН одноголосно висунула канцлера Шольца своїм головним кандидатом на майбутніх федеральних виборах.
  • 2 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц розпочав неоголошений візит до України й анонсував новий пакет допомоги на €650 млн, який Київ має отримати цього місяця. У Києві Шольц зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Теги:
Новини
Україна
Польща
вибори
Європа
Німеччина
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
Олаф Шольц
Світ про Україну
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