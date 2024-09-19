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Європа має бути готова до війни з Росією через 6-8 років, - єврокомісар з питань оборони Кубілюс

Катерина Єсікова
19 вересня, 2024 четвер
07:54
Світ Андрюс Кубілюс

Європейський Союз має інвестувати понад €500 млрд у розвиток оборонної промисловості, оскільки Росія може бути готова до конфронтації з ЄС через 6-8 років

Зміст

Про це заявив в інтерв'ю Reuters колишній прем’єр-міністр Литви, який невдовзі обійме посаду першого в історії комісара Євросоюзу з оборони, Андрюс Кубілюс.

"Міністри оборони та генерали НАТО погоджуються, що Володимир Путін може бути готовий до конфронтації з НАТО та ЄС через 6-8 років", - заявив Кубілюс.

За його словами, якщо серйозно ставитися до цих оцінок, то це "час для нас, щоб як слід підготуватися, і він короткий". Він наголосив на необхідності приймати швидкі й амбітні рішення.

Крім цього, першою роботою Кубілюса буде визначення спільно з комісаром з питань зовнішньої політики ЄС Каєю Каллас ресурсів, необхідних Євросоюзу для підготовки до військового виклику. Посадовець планує завершити попереднє дослідження упродовж перших 100 днів свого перебування на посаді єврокомісара.

Кубілюс додав, що "був би радий" інвестувати понад 500 мільярдів євро протягом наступних кількох років для розвитку оборонної промисловості Європи. 

  • Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе розповів про низку конкретних викликів і пріоритетів, зокрема наголосив на підтримці України у війні проти РФ.

Теги:
Росія
ЄС
Володимир Путін
Європа
Війна з Росією
Військові новини
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