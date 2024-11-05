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Європа на 70% готова до того, що Трамп може прийти до влади, - аналітик Костогриз

Тетяна Нижник
5 листопада, 2024 вiвторок
17:07
Світ Дональд Трамп

Аналітик програми "Північна Америка", Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Євген Костогризов проаналізував безпекові та економічні виклики для Європи та України, у разі повернення Трампа

Зміст

Про це він розповів в етері "Еспресо".

Багато хто вважає, що Європа зараз менш готова до можливої недружньої політики Трампа, ніж у 2016 році. Аналітик з цим не погоджується через досвід співіснування європейських країн з Дональдом Трампом. За його словами, якщо Трамп стане президентом, можуть виникнути проблеми безпекового чи економічного характеру, яких можна запобігти.

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"Безпекові проблеми стосуються питання, чи продовжать Сполучені Штати забезпечувати безпеку Європи. Тут вступає в гру американська система стримувань і противаг. Трамп може захотіти вивести США з НАТО, але не зможе цього зробити. Потрібне голосування в Конгресі, що малоймовірно. Не варто переживати, що США раптово вийдуть з усіх безпекових союзів і перестануть забезпечувати безпеку європейських союзників. Проте Трамп може намагатися саботувати виплати до НАТО зі сторони США або вимагати від європейців більше витрат на оборону, але це не матиме лавиноподібного характеру. Це радше буде просто негативна динаміка, на яку можна встигнути зреагувати", - сказав Костогриз.

Економічні проблеми можуть виникнути, якщо Трамп почне економічну війну з Європою, як він робив з Китаєм, зауважив аналітик.

"Ідею може підтримати Конгрес. Це може вплинути на Україну, оскільки в Європі стане менше грошей, а отже, і в нас. Але це не смертний вирок. Тому Європа зараз більшою мірою готова до можливого повернення Трампа до влади", - резюмував він.

  • За два тижні до виборів президента США майже 17 млн американців достроково проголосували за кандидата.
  • Як стало відомо 3 листопада, віцепрезидентка США Камала Гарріс і експрезидент Дональд Трамп мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах за кілька днів до президентських виборів.
  • Демократична партія та штаб Камали Гарріс розробили стратегію швидкої реакції на випадок, якщо Дональд Трамп спробує передчасно заявити про свою перемогу на президентських виборах, як це було у 2020 році
  • Згодом стало відомо, що в кількох штатах перевели національну гвардію в режим підвищеної готовності з метою запобігання можливим громадянським заворушенням під час президентських виборів.
  • Також понад 20 штатів заявили про готовність скерувати підрозділи національної гвардії до Вашингтона, округ Колумбія, в разі потреби після президентських виборів та перед інавгурацією.
Теги:
Новини
вибори
політика
Європа
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Світ про Україну
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