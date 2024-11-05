Європа на 70% готова до того, що Трамп може прийти до влади, - аналітик Костогриз

Про це він розповів в етері "Еспресо".

Багато хто вважає, що Європа зараз менш готова до можливої недружньої політики Трампа, ніж у 2016 році. Аналітик з цим не погоджується через досвід співіснування європейських країн з Дональдом Трампом. За його словами, якщо Трамп стане президентом, можуть виникнути проблеми безпекового чи економічного характеру, яких можна запобігти.

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"Безпекові проблеми стосуються питання, чи продовжать Сполучені Штати забезпечувати безпеку Європи. Тут вступає в гру американська система стримувань і противаг. Трамп може захотіти вивести США з НАТО, але не зможе цього зробити. Потрібне голосування в Конгресі, що малоймовірно. Не варто переживати, що США раптово вийдуть з усіх безпекових союзів і перестануть забезпечувати безпеку європейських союзників. Проте Трамп може намагатися саботувати виплати до НАТО зі сторони США або вимагати від європейців більше витрат на оборону, але це не матиме лавиноподібного характеру. Це радше буде просто негативна динаміка, на яку можна встигнути зреагувати", - сказав Костогриз.

Економічні проблеми можуть виникнути, якщо Трамп почне економічну війну з Європою, як він робив з Китаєм, зауважив аналітик.

"Ідею може підтримати Конгрес. Це може вплинути на Україну, оскільки в Європі стане менше грошей, а отже, і в нас. Але це не смертний вирок. Тому Європа зараз більшою мірою готова до можливого повернення Трампа до влади", - резюмував він.