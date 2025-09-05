Європа не може чинити достатній тиск на Путіна, аби зупинити війну, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що європейці не грають тієї ролі у світі, яку б хотіли. Він навів приклад, що ЄС не може чинити достатнього тиску на диктатора РФ Володимира Путіна, аби закінчити війну в Україні
Про це пише t-online.
"Що мене турбує, а також, я хочу визнати, це той факт, що ми, як європейці у світі, наразі не граємо тієї ролі, яку ми насправді хочемо грати. І яку нам довелося б грати, щоб наші інтереси були достатньо захищені", – заявив Мерц.
Як приклад німецький канцлер навів ситуацію з війною Росії проти України.
"Наразі ми не можемо чинити достатній тиск на Путіна, щоб закінчити цю війну", – пояснив він, додавши, що європейці залежать від США.
Зокрема, політик підкреслив, що зараз Бразилія, Індія та Китай починать нові партнерські відносини з росіянами.
- Сьогодні стало відомо, що команда Європи їде до Вашингтона, де разом із американцями працюватиме над новим пакетом санкцій проти Росії.
