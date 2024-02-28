"Європа прокидається й розуміє, що напад РФ можливий": кореспондентка Еспресо про рішення Єврокомісії збільшити оборонні витрати

Про це вона сказала в етері Еспресо.

"Сьогоднішні безпекові дебати у сесійній залі Європейського парламенту довели, що Європейський Союз зараз абсолютно в авральному порядку і абсолютно серйозно намагається підготуватися до можливого вторгнення Путіна на територію Європейського Союзу. Виступаючи сьогодні у сесійній залі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, мабуть, вперше на моїй пам'яті так дипломатично, але чітко заявила: війна між Європейським Союзом та Росією це щось можливе", - пояснила кореспондентка.

Висоцька цитує Урсулу: "Загроза війни, мабуть, не є неминучою, але вона не є неможливою, ризики війни не слід перебільшувати, але до них треба бути готовими. Європа має прокинутися і терміново".

Таким чином Євросоюз планує побудувати нову архітектуру безпеки протягом наступних п'яти років.

"Європа вже прокидається, бо цьогоріч оборонні витрати держав Європейського Союзу на 20% вищі ніж витрати минулого року і також Урсула фон дер Ляєн оголосила новину, що найближчими днями Єврокомісія подасть пропозицію про створення першої в історії європейської стратегії оборонно-промислового комплексу з відповідним інвестиційним планом і ця стратегія буде робити пріоритет спільним довгостроковим оборонним закупівлям, з тим, щоб з кожним роком Європейський Союз ставав усе сильнішим і сильнішим. Також Урсула фон дер Ляєн підтвердила новину про те, що на наступному складі Європейської комісії буде нова посада - єврокомісар з питань оборони", - підсумувала кореспондентка.

Крім того, країни Євросоюзу мають розглянути можливість використання прибутків від заморожених російських активів на закупівлі військового обладнання для України. Урсула наголосила що Європейський фонд миру вже мобілізував 6,1 млрд євро для підтримки ЗСУ, включаючи постачання летального та нелетального військового обладнання та спорядження.

"Важливо, що ми зробили великий крок для збільшення наших спроможностей в оборонному виробництві. Наступного тижня ми оголосимо рішення про винагороду в межах програми ASAP (Програма ЄС щодо сприяння виробництву боєприпасів - ред.). Це фінансування дасть змогу майже подвоїти виробництво боєприпасів в Європі - до понад 2 млн на рік - вже до кінця 2025 року", - додала очільниця Єврокомісії.