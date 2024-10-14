Європейські лідери мають намір попередити Грузію, що її вступ до ЄС перебуває під загрозою, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на висновки саміту ЄС у Брюсселі 17-18 жовтня.

У документі йдеться, що Євросоюз готовий підтримати Тбілісі на шляху вступу до ЄС, однак "повторює свою серйозну стурбованість щодо курсу дій грузинської влади".

Очікується, що 27 лідерів країн ЄС заявлять про це, закликаючи Грузію до демократичних реформ.

"Європейська Рада нагадує, що такий курс дій ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто зупиняє процес вступу… Європейська Рада очікує, що грузинська влада забезпечить, щоб майбутні парламентські вибори були вільними і чесними", - зазначено у проєкті висновків європейських лідерів.

Reuters нагадує, що Грузія отримала статус кандидата на вступ до ЄС у грудні 2023 року, однак більш дружня риторика правлячої партії "Грузинська мрія" до Росії та ухвалення суперечливих законів, зокрема про "іноагентів", викликають занепокоєння.

Парламентські вибори в Грузії мають відбутися 26 жовтня.