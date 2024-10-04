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У відповідь на антиєвропейські дії: ЄС припинив зустрічі на високому рівні з урядовцями Грузії

Юлія Лаврук
4 жовтня, 2024 п'ятниця
14:21
Світ грузія

Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський повідомив, що ЄС тимчасово зупинив зустрічі на високому рівні з представниками грузинського уряду у відповідь на антиєвропейські дії та риторику керівної партії

Зміст

Про це пише Эхо Кавказа.

Герчинський повідомив журналістам, що в червні відбулась внутрішня дискусія з державами-членами ЄС щодо того, яким має бути підхід до грузинської влади, яка, на їхню думку, є недружньою до Євросоюзу.

"Ми обговорили, як нам слід підходити до антизахідного та антиєвропейського наративу, пропаганди і теорій змови, і вирішили не мати будь-яких контактів на високому рівні з нинішнім урядом Грузії", - зазначив посол.

Водночас він підкреслив, що Євросоюз готовий працювати з владою, "готовою вступити в ЄС". За його словами, якщо Грузія стане "однопартійною державою, країною, де заборонена політична опозиція, де громадянам доведеться виїжджати на роботу за кордон, якщо основні права людини, не кажучи вже про права меншин, не буде захищено, Грузія не зможе стати членом Євросоюзу".

"Якщо цей уряд зацікавлений у процесі вступу Грузії до Євросоюзу, ми готові працювати з будь-яким урядом, демократично обраним грузинським народом", - додав Герчинський.

При цьому він наголосив, що Євросоюз заснований на певних цінностях, які "не є предметом переговорів".

"Ці цінності відображені в угодах: це свобода, демократія, верховенство закону, права меншин, і ми щиро сподіваємося, що на виборах 26 жовтня грузинський народ обере новий уряд, який буде вірним цим цінностям", - сказав Герчинський.

Що відомо

На початку червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів". 

Водночас у серпні премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що керівна партія не планує прибирати статтю про інтеграцію в Європейський Союз та НАТО з конституції

Парламент Грузії 4 вересня ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" і поправки до ще 18 законів.

Наступного дня ЄС попередив Грузію про наслідки для шляху інтеграції до ЄС через законодавство "про сімейні цінності".

У ЄС 20 вересня заявили про готовність припинення безвізового режиму для громадян Грузії, якщо керівна партія "Грузинська мрія" продовжить "відступ від демократії".

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив про втручання країн Заходу в парламентські вибори його держави.

Вчора, 3 жовтня, спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі підписав законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ. Їх раніше не підписала і не ветувала президентка Саломе Зурабішвілі.

Теги:
Суспільство
ЄС
Грузія
політика
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