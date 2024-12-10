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Глава МЗС Угорщини Сіярто оголосив про продовження "миротворчої місії" стосовно України цього тижня

Дар'я Куркіна
10 грудня, 2024 вiвторок
22:49
Світ Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто анонсував дві події у межах "миротворчої місії" щодо України цього тижня

Зміст

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Зазначено, що заяву про продовження "миротворчої місії" Будапешта Сіярто зробив після переговорів угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана з обраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді. Тоді ж Орбан зустрівся з мільярдером Ілоном Маском і майбутнім радником з питань національної безпеки Майком Волтцом. 

Сіярто сказав, що ці переговори довели: "Не випадково... ті, хто виступає за мир в Україні, були в захваті від того, що президент Дональд Трамп переміг на цих виборах".

"Цього тижня відбудеться ще щонайменше дві події, які будуть частиною угорської миротворчої місії, завтра або післязавтра", - заявив він.

Водночас подробиць угорський міністр не оголосив.

Що відомо про "миротворчу місію" Орбана 

На початку липня з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою тодішній президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москві відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора Путіна.

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". 

Під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив підтримати його "миротворчу місію" щодо війни в Україні.

Пізніше 11 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи самозвану "миротворчу місію" Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.

Пізніше стало відомо, що міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину, організувавши свій власний саміт у серпні, замість того щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана.

18 липня Урсула фон дер Ляєн заявила, що візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Росії не був "місією миру" - це була "місія замирення агресора".

1 серпня в Угорщині заявили, що Орбан завершив свою "миротворчу місію" щодо України.

13 вересня угорський премʼєр заявив, що війну в Україні неможливо завершити на полі бою, тому він готує нові "миротворчі" ініціативи.

Теги:
Новини
Росія
МЗС
Угорщина
Війна з Росією
Дональд Трамп
Віктор Орбан
США
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