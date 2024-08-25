Євросоюз не рекомендує відправляти в Україну військових інструкторів, - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters із посиланням на матеріал німецького видання Welt am Sonntag.

У листопаді 2022 року стартувала місія EUMAM, яка наразі підготувала близько 60 тис. українських військових у переважно Польщі та Німеччині. Її мають продовжити ще на два роки після того, як в листопаді закінчиться її мандат.

"Вкрай важливо тренувати солдатів ЗСУ на тому ж обладнанні, яке вони будуть використовувати пізніше в бою", – йдеться у звіті дипломатичної служби Євросоюзу.

Також там зазначено: міністри оборони країн ЄС обговорять цю тему наступного тижня.

У матеріалі йдеться, що у травні цього року Україна попросила ЄС провести деякі навчання на своїй території, однак деякі держави блоку вважають, що це може втягнути Євросоюз у війну. Вони також мають сумніви "щодо здатності Києва захищати тренувальні майданчики від російських атак, враховуючи його серйозну нестачу протиповітряної оборони".

Водночас в огляді ЄС акцентують: прохання Києва можна було б задовольнити відправленням деяких інструкторів EUMAM на українські тренувальні об'єкти "в дискретній формі", далеко від фронту, можливо, на заході держави. Хоча й наголошують, що блок не рекомендує їх відправляти.

"Дуже ймовірно, що військова присутність ЄС на українській землі буде сприйнята Росією як провокація. Той факт, що Росія може досягти будь-якої точки в Україні за допомогою своїх балістичних ракет і БПЛА, створює найвищий рівень загрози для військовослужбовців ЄС", - йдеться у звіті.

Однак у ЄС додають, що "за наявності необхідних політичних і оперативних умов розгортання військового персоналу ЄС на українській території є можливим".