Євросоюз не рекомендує відправляти в Україну військових інструкторів, - ЗМІ
Дипломатична служба ЄС не рекомендує європейським державам надсилати військових інструкторів в Україну й закликала адаптувати військову тренувальну місію для потреб Києва
Про це повідомляє Reuters із посиланням на матеріал німецького видання Welt am Sonntag.
У листопаді 2022 року стартувала місія EUMAM, яка наразі підготувала близько 60 тис. українських військових у переважно Польщі та Німеччині. Її мають продовжити ще на два роки після того, як в листопаді закінчиться її мандат.
"Вкрай важливо тренувати солдатів ЗСУ на тому ж обладнанні, яке вони будуть використовувати пізніше в бою", – йдеться у звіті дипломатичної служби Євросоюзу.
Також там зазначено: міністри оборони країн ЄС обговорять цю тему наступного тижня.
У матеріалі йдеться, що у травні цього року Україна попросила ЄС провести деякі навчання на своїй території, однак деякі держави блоку вважають, що це може втягнути Євросоюз у війну. Вони також мають сумніви "щодо здатності Києва захищати тренувальні майданчики від російських атак, враховуючи його серйозну нестачу протиповітряної оборони".
Водночас в огляді ЄС акцентують: прохання Києва можна було б задовольнити відправленням деяких інструкторів EUMAM на українські тренувальні об'єкти "в дискретній формі", далеко від фронту, можливо, на заході держави. Хоча й наголошують, що блок не рекомендує їх відправляти.
"Дуже ймовірно, що військова присутність ЄС на українській землі буде сприйнята Росією як провокація. Той факт, що Росія може досягти будь-якої точки в Україні за допомогою своїх балістичних ракет і БПЛА, створює найвищий рівень загрози для військовослужбовців ЄС", - йдеться у звіті.
Однак у ЄС додають, що "за наявності необхідних політичних і оперативних умов розгортання військового персоналу ЄС на українській території є можливим".
- 24 серпня повідомляли, що міністри закордонних справ та міністри оборони країн ЄС вперше зберуться для обговорення відправлення до України військових інструкторів.
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