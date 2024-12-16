Євросоюз підготує 75 тис. українських військових до кінця зими, - глава дипломатії ЄС Каллас

Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас на брифінгу, передає "Європейська правда".

"До кінця зими ЄС підготує 75 тисяч українських військових. Цього місяця ЄС надав Україні 4,2 мільярда євро бюджетної підтримки, а із січня будемо надавати 1,5 мільярда на місяць", - наголосила вона.

Також Каллас підкреслила, що Київ потребує більше допомоги, про що говорив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на зустрічі глав МЗС держав ЄС.

"Ми всі його почули чітко і недвозначно: Україна потребує більше боєприпасів, посилення ППО та більшої підтримки своєї оборонної промисловості. І ми повинні дати Україні те, що вона потребує для перемоги у війні", - додала дипломатка.