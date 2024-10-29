F-16, системи ППО та ситуація на фронті: головнокомандувач ЗС Норвегії відвідав Україну

Про це повідомив Сирський у Telegram.

Зазначається, що під час перемовин лідери детально обговорили обстановку на всіх напрямках фронту в Україні. Олександр Сирський окремо виділив схід та південь України, а також Покровський та Харківський напрямки. Ознайомив з перебігом оборонних та наступальних операцій Сил оборони України.

"Поінформував колегу щодо потреб Збройних Сил України в додаткових системах ППО та критичних номенклатурах ракет і боєприпасів, а також ключових питань з постачання дронів та військової техніки", - написав український глоовнокомандувач.

Він також подякував норвезькому колезі за рішення щодо передачі багатоцільових винищувачів F-16, за надану військову допомогу та підтримку з боку норвезького уряду і народу.