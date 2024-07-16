Фіала розповів, скільки українських військових Чехія планує підготувати у 2024 році
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його держава у 2024 році планує підготувати 1,7 тис. українських військових
Про це він розповів на спільній пресконференції з главою уряду України Денисом Шмигалем.
Фіала підкреслив, що підготовку у Чехії загалом пройшли 6 тис. українських військових.
"Говоримо тут про довгострокову підготовку українських військових. Цього року це буде 1,7 тис. осіб. Загальна кількість людей, які пройшли у нас підготовку, - це 6 тисяч", - заявив він.
Чеський прем'єр підкреслив, що така допомога свідчить про успішну співпрацю Праги та Києва. Водночас Фіала додав, що дві країни підпишуть 18 липня двосторонню угоду про безпеку - під час саміту Європейської політичної спільноти в Лондоні.
- 16 липня стало відомо, що Україна та Чехія підписали дві угоди в галузі оборонної промисловості, відповідно до яких Прага вироблятиме на українській території набої та штурмові гвинтівки Colt.
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