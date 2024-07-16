Фіала розповів, скільки українських військових Чехія планує підготувати у 2024 році

Про це він розповів на спільній пресконференції з главою уряду України Денисом Шмигалем.

Фіала підкреслив, що підготовку у Чехії загалом пройшли 6 тис. українських військових.

"Говоримо тут про довгострокову підготовку українських військових. Цього року це буде 1,7 тис. осіб. Загальна кількість людей, які пройшли у нас підготовку, - це 6 тисяч", - заявив він.

Чеський прем'єр підкреслив, що така допомога свідчить про успішну співпрацю Праги та Києва. Водночас Фіала додав, що дві країни підпишуть 18 липня двосторонню угоду про безпеку - під час саміту Європейської політичної спільноти в Лондоні.