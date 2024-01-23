"Фіцо дуже швидко змінить позицію": журналіст Сієрант нагадав про територіальні претензії Орбана до Словаччини
Польський журналіст Марек Сієрант вважає, що територіальні зазіхання Орбана можуть використати для зміни позиції премʼєр-міністра Словаччини Фіцо щодо підтримки України
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Дональд Туск дуже добре знайомий з Орбаном. вони знайомі понад 15 років. Тому Туск добре знає слабкі місця Орбана. Я гадаю, що між Словаччиною та Угорщиною можна розіграти дуже цікаву ситуацію, оскільки між Словаччиною та Угорщиною існує певний конфлікт і в ЄС можуть про це нагадати Фіцо, який має націоналістичні погляди, як і Орбан. Річ у тім, що на карті "Великої Угорщини", яка висить в кабінеті Орбана, доволі велика частина Словаччини зображена в кордонах Угорщини. Це можна використати проти Орбана", - пояснив Сієрант.
За словами Сієранта, Роберту Фіцо невигідно діяти проти Європейського Союзу
"Словаччині невигідно діяти проти ЄС. З Угорщиною трішки інша ситуація. Втім, я гадаю, що Фіцо дуже швидко буде переконаний щодо подальшої підтримки України. Тим більше, що Чехія має на Словаччину дуже потужний вплив, а самі чехи дуже проукраїнські налаштовані" - додав він.
- 22 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що єдиний спосіб покласти край війні Росії проти України - це відмовитися від тимчасово окупованих територій.
- "Має бути якийсь компроміс. Чого вони очікують, що росіяни залишать Крим, Донбас і Луганськ? Це нереально", - сказав Фіцо.
- Раніше очільник словацького уряду також заявляв, що фінансова підтримка України не має сенсу, бо війна "не має військового вирішення".
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