Фіцо: ракета по Брюсселю дала би прихильникам ударів углиб РФ зрозуміти, до чого вони закликають
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував заклики Євродепутатів дозволити Україні бити далекобійною зброю по РФ: він вважає, що ракетний удар по Брюсселю дав би їм "зрозуміти про що йдеться"
Про це Фіцо сказав під час виступу з нагоди 80-річчю Карпатсько-Дуклянської операції, інформує Hlavný Denník.
"Ми не прийшли святкувати війну, страждання і смерть. Мені шкода, що в Європі з'явилася така збочена мода, коли замість того, щоб зупинити гуркіт гармат, ми чуємо бурхливі оплески, гучні вітання і часто значні матеріальні рішення, які тільки заохочують війну продовжуватися", - зазначив Фіцо.
Він також прокоментував заклики членів Європарламенту дозволити Україні бити далекобійною зброєю вглиб Росії.
"І раптом ми чуємо, як деякі члени Європарламенту з легкістю весняного вітерця говорять про ракети середньої дальності, про ракети великої дальності. Ну, образно кажучи. Можливо, одна така ракета могла б розбити якийсь фонтан у Брюсселі, щоб вони зрозуміли, про що, власне, йдеться", - сказав прем'єр Словаччини.
- 7 жовтня Фіцо під час міжурядових консультацій зі Шмигалем на Закарпатті заявив, що Словаччина "холодно ставиться" до членства України в НАТО.
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