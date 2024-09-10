Фон дер Ляєн представить новий склад Єврокомісії 17 вересня

Про це повідомляє Politico та Укрінформ.

Зазначається, що фон дер Ляєн представить 26 кандидатів на посади єврокомісарів на "конференції президентів" - зустрічі очільників ключових політичних груп Європарламенту, яка відбудеться в межах пленарного засідання ЄП у Страсбурзі.

За словами речника ЄК Еріка Мамера, ця конференція відбудеться у Страсбурзі у вівторок, 17 вересня, о 9-й ранку.

Politico зауважує, очікувалось, що команда президентки Європейської комісії мала провести зустріч із лідерами різних політичних фракцій Європарламенту вранці середи, 11 вересня, після чого оголосити новий склад колегії комісарів.