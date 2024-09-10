Фон дер Ляєн представить новий склад Єврокомісії 17 вересня
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представить новий склад вищого органу виконавчої влади ЄС наступного тижня - 17 вересня
Про це повідомляє Politico та Укрінформ.
Зазначається, що фон дер Ляєн представить 26 кандидатів на посади єврокомісарів на "конференції президентів" - зустрічі очільників ключових політичних груп Європарламенту, яка відбудеться в межах пленарного засідання ЄП у Страсбурзі.
За словами речника ЄК Еріка Мамера, ця конференція відбудеться у Страсбурзі у вівторок, 17 вересня, о 9-й ранку.
Politico зауважує, очікувалось, що команда президентки Європейської комісії мала провести зустріч із лідерами різних політичних фракцій Європарламенту вранці середи, 11 вересня, після чого оголосити новий склад колегії комісарів.
-
Європейський парламент на засіданні 18 липня переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою Європейської комісії на другий термін, який триватиме 5 років.
-
3 вересня повідомлялось, що Урсула фон дер Ляєн чинить тиск на країни ЄС, щоб вони висунули кандидатури жінок до наступного складу Єврокомісії, оскільки вона прагне уникнути домінування чоловіків у команді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.22Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе