Фон дер Ляєн тисне на країни ЄС, щоб вони висунули кандидатури жінок до наступного складу Єврокомісії

Про це повідомляє Politico.

За словами двох посадовців ЄС, якщо фон дер Ляєн суттєво не дотримається паритету, це може призвести до "незручності" для інституції, яка публічно пропагує гендерну рівність і виконує роль "комісара з питань рівності".

Вони заявили, що цей недолік ризикує затьмарити той факт, що три найважливіші посади в ЄС обійматимуть жінки: фон дер Ляєн на посаді голови Єврокомісії, кандидатура Кайї Каллас, висунута Естонією на посаду голови дипломатичної служби ЄС, і Роберта Метсола - президента Європарламенту.

Наразі, окрім самої фон дер Ляєн, країни ЄС подали дев'ять кандидатур жінок.



На думку експертів та політиків, які погоджуються з вимогою фон дер Ляєн, через брак жінок у складі Єврокомісії її робота може виявитися менш колегіальною і, зрештою, менш ефективною.

"На жаль, рівність між жінками та чоловіками все ще розглядається як щось необов'язкове, або як щось одноразове", - зазначила експертка з питань політики та кампаній Європейського жіночого лобі Джеромін Андольфатто.

У результаті зусиль фон дер Ляєн, спрямованих на досягнення паритету, Бельгія заявила, що направить жінку-комісара, а Румунія погодилася замінити запропонованого нею комісара-чоловіка на комісара-жінку.

За словами трьох дипломатів, фон дер Ляєн чинить тиск на щонайменше п'ять країн ЄС, включаючи Словенію і Мальту, щоб ті розглянули можливість заміни запропонованих ними кандидатів-чоловіків на жінок.

У листі до лідерів ЄС фон дер Ляєн відкрито попросила, щоб вони представили їй на розгляд дві кандидатури на кожну посаду комісара - чоловіка і жінку, а не лише одну.

Однак попри це, більшість країн відмовилися прислухатися до її прохання і надіслали на розгляд лише по одному кандидату. Тільки Болгарія публічно висунула кандидатури чоловіка і жінки.