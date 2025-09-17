Фон дер Ляєн провела розмову з Трампом і анонсувала 19-й пакет санкцій проти РФ: він націлений на криптовалюту й енергетику

Про це вона написала в Х.

"У мене був хороший дзвінок з президентом Трампом про посилення наших спільних зусиль стосовно посилення економічного тиску на Росію за допомогою додаткових заходів", – зауважила фон дер Ляєн.

Вона заявила, що Європейська комісія незабаром представить 19-й пакет санкцій проти Росії, націлений на криптовалюту, енергетику й банківський сектор.

"Військова економіка Росії, що підтримується доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Щоб покласти цьому край, Комісія запропонує прискорити відмову від імпорту російського викопного палива", – додала політикиня.