Фон дер Ляєн провела розмову з Трампом і анонсувала 19-й пакет санкцій проти РФ: він націлений на криптовалюту й енергетику
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 16 вересня провела телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом та анонсувала новий пакет європейських санкцій проти РФ
Про це вона написала в Х.
"У мене був хороший дзвінок з президентом Трампом про посилення наших спільних зусиль стосовно посилення економічного тиску на Росію за допомогою додаткових заходів", – зауважила фон дер Ляєн.
Вона заявила, що Європейська комісія незабаром представить 19-й пакет санкцій проти Росії, націлений на криптовалюту, енергетику й банківський сектор.
"Військова економіка Росії, що підтримується доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Щоб покласти цьому край, Комісія запропонує прискорити відмову від імпорту російського викопного палива", – додала політикиня.
- Напередодні ЗМІ писали, що Європейський Союз відтермінував оголошення 19-го пакету санкцій проти Росії, яке очікувалося в середу, 17 вересня. Причиною є посилення тиску з боку Сполучених Штатів та ЄС на Словаччину та Угорщину, щоб ці зменшили свою залежність від російської нафти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.98 Купівля 40.98Продаж 41.48
- EUR Купівля 48.43Продаж 49.18
- Актуальне
- Важливе