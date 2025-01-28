Fox News: між членами мексиканського наркокартелю та прикордонниками США сталась перестрілка на кордоні

Про це повідомляє журналіст Fox News Білл Мелюгін.

"Агенти прикордонного патруля поблизу Фронтона, штат Техас, були обстріляні з боку Мексики ймовірними бойовиками картелю, коли групу нелегалів перевозили через річку. Мені повідомили, що прикордонники відкрили вогонь у відповідь, ніхто не постраждав, і що нелегали не змогли переправитися через річку", - йдеться у дописі.

Зазначається, що Техаський департамент громадської безпеки (DPS) пізніше здійснював патрулювання району, використовуючи дрони, які зафіксували розгортання мексиканських військових підрозділів на іншому березі річки.

Texas DPS @LtChrisOlivarez tells me DPS is now patrolling the area and has a drone in the air and can see Mexican military assets now staging on the other side of the river. pic.twitter.com/z61RkrVvEq — Bill Melugin (@BillMelugin_) January 27, 2025