Fox News: між членами мексиканського наркокартелю та прикордонниками США сталась перестрілка на кордоні
Неподалік кордону США та Мексики члени наркокартелю відкрили вогонь по прикордонному патрулю США під час переправлення групи нелегальних мігрантів через річку
Про це повідомляє журналіст Fox News Білл Мелюгін.
"Агенти прикордонного патруля поблизу Фронтона, штат Техас, були обстріляні з боку Мексики ймовірними бойовиками картелю, коли групу нелегалів перевозили через річку. Мені повідомили, що прикордонники відкрили вогонь у відповідь, ніхто не постраждав, і що нелегали не змогли переправитися через річку", - йдеться у дописі.
Зазначається, що Техаський департамент громадської безпеки (DPS) пізніше здійснював патрулювання району, використовуючи дрони, які зафіксували розгортання мексиканських військових підрозділів на іншому березі річки.
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