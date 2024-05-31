Франція передумала запрошувати РФ на 80-ту річницю висадки в Нормандії, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб.

До заяви Франції в четвер два джерела повідомили, що війна в Україні та занепокоєння серед деяких союзників щодо присутності Москви змусили Париж змінити своє початкове мислення.

"Росія не була запрошена. Умов для її участі немає з огляду на загарбницьку війну, розпочату в 2022 році, яка лише посилилася останніми тижнями", - сказав чиновник.

Другий чиновник процитував колишнього радянського лідера Йосипа Сталіна, щоб описати рішення не запрошувати Росію: "Коли є людина, є проблема. Коли немає людини, немає проблеми".