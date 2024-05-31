Франція передумала запрошувати РФ на 80-ту річницю висадки в Нормандії, - Reuters
У Франції змінили рішення щодо запрошення Росії на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня
Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб.
До заяви Франції в четвер два джерела повідомили, що війна в Україні та занепокоєння серед деяких союзників щодо присутності Москви змусили Париж змінити своє початкове мислення.
"Росія не була запрошена. Умов для її участі немає з огляду на загарбницьку війну, розпочату в 2022 році, яка лише посилилася останніми тижнями", - сказав чиновник.
Другий чиновник процитував колишнього радянського лідера Йосипа Сталіна, щоб описати рішення не запрошувати Росію: "Коли є людина, є проблема. Коли немає людини, немає проблеми".
- 16 квітня у Франції підтвердили, що Росію запросять на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня. Кремль відповів у характерній для нього принизливій формі.
- Згодом там пояснили рішення запросити російську делегацію на святкування "довгою історією" взаємин із Росією.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 6 червня український лідер Володимир Зеленський здійснить візит до його держави з нагоди дня висадки союзних військ у Нормандії та анонсував свою зустріч з українським лідером.
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