Франція посилює охорону синагог і єврейських шкіл на тлі конфлікту на Близькому Сході

Про це повідомляє Reuters.

"З наближенням Песаху і з огляду на поточну міжнародну ситуацію, я доручив місцевим чиновникам значно посилити безпеку в місцях, які відвідують наші єврейські співвітчизники, особливо це стосується синагог і єврейських шкіл", - зазначив він.