Франція посилює охорону синагог і єврейських шкіл на тлі конфлікту на Близькому Сході
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін заявив про посилення безпеки навколо єврейських шкіл і синагог на тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном
Про це повідомляє Reuters.
"З наближенням Песаху і з огляду на поточну міжнародну ситуацію, я доручив місцевим чиновникам значно посилити безпеку в місцях, які відвідують наші єврейські співвітчизники, особливо це стосується синагог і єврейських шкіл", - зазначив він.
- У ніч із суботи на неділю Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та ракети. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Більше про це читайте тут
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