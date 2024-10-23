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Франція закликає Індію заблокувати експорт запчастин до російських Су-30 через Казахстан

Світлана Кравченко
23 жовтня, 2024 середа
08:22
Світ Російський Су-30СМ

Франція звернулася до Індії із закликом не допомагати в експорті запасних частин до російських літаків Су-30, у тому числі через Казахстан

Зміст

Про це повідомляє видання defence.in.

Як зазначається, Індія отримала офіційне повідомлення від уряду Франції стосовно блокування експорту запасних частин країнам, які можуть постачати їх Росії.

Це занепокоєння було викликано тим, що через санкції Росія проводить ремонт своїх винищувачів Су-30 на території Казахстану, адже експорт французького обладнання до винищувачів заблокований.

Варто додати, що Індія є найбільшим користувачем винищувачів Су-30, ремонт яких відбувається на території Індії, куди експорт запасних частин до авіоніки від французьких компаній Thales та Safran не заборонений.

  • Також нещодавно повідомлялося, що за рівнем експорту критично важливих технологій до Росії Індія піднялася на друге місце серед найбільших постачальників, на першому залишається Китай.
Теги:
Новини
Росія
Франція
Індія
російська армія
Економіка
Авіація
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