Франція закликає Індію заблокувати експорт запчастин до російських Су-30 через Казахстан

Про це повідомляє видання defence.in.

Як зазначається, Індія отримала офіційне повідомлення від уряду Франції стосовно блокування експорту запасних частин країнам, які можуть постачати їх Росії.

Це занепокоєння було викликано тим, що через санкції Росія проводить ремонт своїх винищувачів Су-30 на території Казахстану, адже експорт французького обладнання до винищувачів заблокований.

Варто додати, що Індія є найбільшим користувачем винищувачів Су-30, ремонт яких відбувається на території Індії, куди експорт запасних частин до авіоніки від французьких компаній Thales та Safran не заборонений.