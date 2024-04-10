ФСБ у Канаді намагається завербувати агентів у середовищі іммігрантів з Росії та колишніх республік СРСР, - ГУР
Спецслужби Росії шукають у Канаді іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав та намагаються завербувати їх для служби у Москві
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
"Пошук агентів-двійників відбувається в середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом радянського союзу", - зазначають в ГУР.
Також українські розвідники повідомляють, що свої заклики ФСБ зокрема просуває через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.
Так у березні цього року відповідне звернення ФСБ поширили у вигляді листівки-додатку до друкованого видання "Наша Канада" - це газета, яку безплатно розповсюджують у магазинах "європейських товарів", російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах Торонто.
"Цікаво, що вказане видання позиціює себе продемократичним та антипутінським, однак може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур", - кажуть в ГУР.
- 16 березня стало відомо, що Служба державної безпеки (СДБ) Латвії розпочала кримінальне розслідування щодо депутатки Європарламенту, співголови "Російської спілки Латвії" Тетяни Жданок. Її підозрюють у співпраці із російськими спецслужбами.
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