ФСБ застрелила двох громадян Казахстану, які нібито збиралися напасти на синагогу в Москві
У суботу, 9 березня 2024 року, влада Республіки Казахстан підтвердила попередню інформацію про вбивство двох громадян країни силовиками Російської Федерації
Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті казахстанського Комітету Національної Безпеки.
"ЗМІ опубліковано інформацію про ліквідацію силовими структурами Росії двох громадян Казахстану при спробі організації теракту в РФ. Казахстанське громадянство та виїзд цих осіб у Росію підтверджуються", - наголосили у КНБ Казахстану.
Як зазначили у Комітеті нацбезпеки Республіки Казахстан, за вказаним фактом ведеться спільне російсько-казахстанське "досудове розслідування".
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Про те, що спецслужби РФ ліквідували саме громадян Казахстану, перед цим з посиланням на власні джерела повідомило незалежне російське видання Astra. Було названо імена загиблих та місце події. Як стверджується, 35-річного Сабіта Аширалієва та 32-річного Джанібека Таскулаєва вбито ранком 7 березня у селі Коряково Боровського району Калузької області, й прибули вони до Росії ще 28 лютого.
Натомість у датованому 7 березня пресрелізі Федеральної служби безпеки Росії увага акцентується на буцім приналежності застрелених у Калузькій області чоловіків до мусульманського угрупвання "Вілаят Хорасан" (діє у Афганістані та Пакистані) й начебто їхньому намірі щодо "вчинення терористичного акта щодо однієї з єврейських культових установ м. Москви".
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Далі уточнюється, що підозрювані "збирали відповідні відомості", а під час затримання "зчинили збройний опір співробітникам ФСБ Росії і в результаті були нейтралізовані вогнем у відповідь".
Відео від оперативників ФСБ оприлюднив пропагандистський телеканал "Звезда", підпорядкований міноборони країни-агресора. На ньому поруч з двома тілами лежать предмети схожі на пістолет та автомат. Окрім того, показано карту з позначками у середмісті Москви та різні хімікати.
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Разом з тим, жодного кадру "збройного опору", як наприклад перед цим в інгушському місті Карабулак, російські силовики не продемонстрували. Будинок у селі Коряково, де мешкали й де були вбиті громадяни Казахстану, на представленому відео як ззовні, так і всередині виглядає не ушкодженим. Слідів перестрілки не помітно.
Відео з телеканала "Звезда", залите на Ютуб казахстанською журналісткою Айтурган Азимжановою
- Нагадаємо, у четвер, 7 березня 2024 року, посольство США попередило своїх громадян про загрозу терактів на території Москви протягом 48 годин. Схожу інформацію також поширили дипломати інших західних країн, зокрема Німеччини, Нідерландів, Латвії.
- Своєю чергою поліція російської столиці на вихідні дні 8-9 бережня перейшла в посилений режим несення служби.
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