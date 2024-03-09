ФСБ застрелила двох громадян Казахстану, які нібито збиралися напасти на синагогу в Москві

Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті казахстанського Комітету Національної Безпеки.

"ЗМІ опубліковано інформацію про ліквідацію силовими структурами Росії двох громадян Казахстану при спробі організації теракту в РФ. Казахстанське громадянство та виїзд цих осіб у Росію підтверджуються", - наголосили у КНБ Казахстану.

Як зазначили у Комітеті нацбезпеки Республіки Казахстан, за вказаним фактом ведеться спільне російсько-казахстанське "досудове розслідування".

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Про те, що спецслужби РФ ліквідували саме громадян Казахстану, перед цим з посиланням на власні джерела повідомило незалежне російське видання Astra. Було названо імена загиблих та місце події. Як стверджується, 35-річного Сабіта Аширалієва та 32-річного Джанібека Таскулаєва вбито ранком 7 березня у селі Коряково Боровського району Калузької області, й прибули вони до Росії ще 28 лютого.

Натомість у датованому 7 березня пресрелізі Федеральної служби безпеки Росії увага акцентується на буцім приналежності застрелених у Калузькій області чоловіків до мусульманського угрупвання "Вілаят Хорасан" (діє у Афганістані та Пакистані) й начебто їхньому намірі щодо "вчинення терористичного акта щодо однієї з єврейських культових установ м. Москви".

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Далі уточнюється, що підозрювані "збирали відповідні відомості", а під час затримання "зчинили збройний опір співробітникам ФСБ Росії і в результаті були нейтралізовані вогнем у відповідь".

Відео від оперативників ФСБ оприлюднив пропагандистський телеканал "Звезда", підпорядкований міноборони країни-агресора. На ньому поруч з двома тілами лежать предмети схожі на пістолет та автомат. Окрім того, показано карту з позначками у середмісті Москви та різні хімікати.

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Разом з тим, жодного кадру "збройного опору", як наприклад перед цим в інгушському місті Карабулак, російські силовики не продемонстрували. Будинок у селі Коряково, де мешкали й де були вбиті громадяни Казахстану, на представленому відео як ззовні, так і всередині виглядає не ушкодженим. Слідів перестрілки не помітно.

Відео з телеканала "Звезда", залите на Ютуб казахстанською журналісткою Айтурган Азимжановою