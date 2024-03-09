Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ ФСБ застрелила двох громадян Казахстану, які нібито збиралися напасти на синагогу в Москві

ФСБ застрелила двох громадян Казахстану, які нібито збиралися напасти на синагогу в Москві

9 березня, 2024 субота
15:42
Світ ФСБ застрелила двох громадян Казахстану у селі Коряково Калузької області РФ

У суботу, 9 березня 2024 року, влада Республіки Казахстан підтвердила попередню інформацію про вбивство двох громадян країни силовиками Російської Федерації

Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті казахстанського Комітету Національної Безпеки.

"ЗМІ опубліковано інформацію про ліквідацію силовими структурами Росії двох громадян Казахстану при спробі організації теракту в РФ. Казахстанське громадянство та виїзд цих осіб у Росію підтверджуються", - наголосили у КНБ Казахстану.

Як зазначили у Комітеті нацбезпеки Республіки Казахстан, за вказаним фактом ведеться спільне російсько-казахстанське "досудове розслідування".

Читайте також: Володимир Горбач. Можливі теракти в Москві. Росія стає Північною Кореєю

Про те, що спецслужби РФ ліквідували саме громадян Казахстану, перед цим з посиланням на власні джерела повідомило незалежне російське видання Astra. Було названо імена загиблих та місце події. Як стверджується, 35-річного Сабіта Аширалієва та 32-річного Джанібека Таскулаєва вбито ранком 7 березня у селі Коряково Боровського району Калузької області, й прибули вони до Росії ще 28 лютого.

Натомість у датованому 7 березня пресрелізі Федеральної служби безпеки Росії увага акцентується на буцім приналежності застрелених у Калузькій області чоловіків до мусульманського угрупвання "Вілаят Хорасан" (діє у Афганістані та Пакистані) й начебто їхньому намірі щодо "вчинення терористичного акта щодо однієї з єврейських культових установ м. Москви".

Читайте і дивіться такожВ Інгушетії підпільники відмовилися здатися ФСБ й цілу ніч відстрілювалися

Далі уточнюється, що підозрювані "збирали відповідні відомості", а під час затримання "зчинили збройний опір співробітникам ФСБ Росії і в результаті були нейтралізовані вогнем у відповідь".

Відео від оперативників ФСБ оприлюднив пропагандистський телеканал "Звезда", підпорядкований міноборони країни-агресора. На ньому поруч з двома тілами лежать предмети схожі на пістолет та автомат. Окрім того, показано карту з позначками у середмісті Москви та різні хімікати.

Читайте також: Валерій Пекар. Про плутанину термінів: У Росії - не терористи, а бійці національно-визвольних рухів

Разом з тим, жодного кадру "збройного опору", як наприклад перед цим в інгушському місті Карабулак, російські силовики не продемонстрували. Будинок у селі Коряково, де мешкали й де були вбиті громадяни Казахстану, на представленому відео як ззовні, так і всередині виглядає не ушкодженим. Слідів перестрілки не помітно.

Відео з телеканала "Звезда", залите на Ютуб казахстанською журналісткою Айтурган Азимжановою

  • Нагадаємо, у четвер, 7 березня 2024 року, посольство США попередило своїх громадян про загрозу терактів на території Москви протягом 48 годин. Схожу інформацію також поширили дипломати інших західних країн, зокрема Німеччини, Нідерландів, Латвії.
  • Своєю чергою поліція російської столиці на вихідні дні 8-9 бережня перейшла в посилений режим несення служби.
Теги:
Казахстан
Ізраїль
теракт
Пакистан
Афганістан
ФСБ
ісламісти
Москва
Читайте також:
Сергій Кірієнко
8 березня, 2024 п'ятниця
"На фестивалі молоді в Сочі була значуща делегація з України": російські фейки за 7 березня
8 березня, 2024 п'ятниця
ЗСУ ліквідували російського футзаліста Москаленка, який воював проти України
Борис Пісторіус
8 березня, 2024 п'ятниця
Пісторіус закликав припинити дискусії щодо розміщення військ НАТО в Україні
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.43
    Продаж 42.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
9 березня
16:01
OPINION
Тарас Радь
Блокування кордону з Польщею — початок перемовин про вступ України до ЄС
15:43
Оновлено
Нікопольщина
Приїхали до батьків, верталися з церкви: внаслідок обстрілу Нікопольщини загинув 16-річний студент, його брат у реанімації
15:38
Ексклюзив
Дніпро, Херсонщина
Переправа ворога через Дніпро на правий берег фактично неможлива: Гуменюк про оборонні рубежі Херсонщини
15:36
Судно AROYAT
Перше судно з гуманітарною допомогою для Гази вирушить з Кіпру
15:30
фейк
"В України закінчується мобілізаційний резерв": росЗМІ поширюють черговий фейк
15:18
у ГУР вважають, що полк Кастуся Каліновського стане основою армії вільної Білорусі
"Заживеш щасливо, коли москаля над тобою не буде": у ГУР вважають, що полк Кастуся Каліновського стане основою армії вільної Білорусі
15:09
Ексклюзив
Валерій Залужний і Сергій Шаптала
Йдеться про знищення можливої військово-політичної опозиції: військовий експерт Снєгирьов про результати ВЛК Залужного та Шаптали
15:09
Пропалестинські активісти пошкодили портрет лорда Бальфура у Кембріджі
15:09
Оновлено
шевченківська премія
Шевченківська премія-2024: оголошено лауреатів
14:37
конгрес США
У Вашингтоні чоловік з молотком намагався потрапити до Капітолія
14:16
Ексклюзив
Трамп і Байден
У США ситуація розвивається точнісінько по сценарію, який був в 1979-1980 роках: Безсмертний про затримку американської допомоги Україні
14:08
OPINION
Радомир Мокрик
Соловій vs Єфросиніна: чи вагомим є аргумент "запиту публіки"?
14:06
ЗСУ
ЗСУ утримують позиції та розширюють плацдарм на лівобережжі Дніпра
13:58
Стефан Сежурне
Україна не просить нас відправляти війська, але ми нічого не виключаємо найближчим часом, - голова МЗС Франції
13:51
Туреччина й США обговорили шляхи припинення вторгнення Росії в Україну
Туреччина й США обговорили шляхи припинення вторгнення Росії в Україну: Анкара закликає до діалогу
13:47
Ексклюзив
путін
Варто розраховувати, що Путін буде при владі до 2036 року, - політолог Морозов
13:38
Ємен, хусити
Сили США та Данії відбили масовану атаку БПЛА хуситів у Червоному морі та Аденській затоці
13:32
Вірменія
Вірменія хоче вступити до Євросоюзу
13:29
Денис Шмигаль
В Україні розформують 5 міністерств, - ЗМІ
13:22
російський паспорт
Ізраїль попередив своїх громадян з російським паспортом, що в РФ їх можуть відправити на війну проти України
13:19
На фото учасники зустрічі контактної групи з оборони України "Рамштайн-3"
Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня
13:18
путін
США готувалися до ймовірного ядерного удару РФ по Україні наприкінці 2022 року, - CNN
13:05
Ексклюзив
У Бородянці проходять рекордні читання віршів Шевченка (9 березня 2024 року)
У Бородянці проходять рекордні читання віршів Шевченка
12:59
Девід Кемерон
"Кільцевий обмін": Британія пропонує бути посередником у передачі Україні німецьких ракет Taurus
12:52
Пожежа на поромі в Бохолі, Філіппіни, 18 червня 2023 р.
Філіппіни переходять на нову оборонну стратегію на тлі напруженості в Південнокитайському морі
12:44
Росіяни обстріляли Донеччину з артилерії: у Часовому Яру загинула людина, в Очеретиному є поранений
12:42
Фінвал
Українські полярники показали зустріч з фінвалом - другим за величиною китом у світі
12:39
На фото: гелікоптер Apache
На кордоні США і Мексики розбився гелікоптер: загинули двоє людей
12:29
Злочинні банди на Гаїті атакують адмінбудівлі, уряд ввів надзвичайний стан
12:16
На Харківщині чоловік підірвав гранатою автомобіль військовослужбовиці: йому інкримінують хуліганство
12:02
OPINION
Володимир Горбач
Можливі теракти в Москві. Росія стає Північною Кореєю
12:02
Британська розвідка оцінила, як атаки ЗСУ на російську нафтопереробну галузь вплинули на економіку РФ
11:47
Інтерв’ю
Назарій Кішак
Мобілізованим треба давати вибір, де служити. Офіцер ЗСУ Назарій Кішак
11:44
Оновлено
Трамп та Орбан у гольф-клубі американського екс-президента у 2022 році
Зустріч Обрана і Трампа: угорський прем'єр закликав експрезидента США "повернутись і принеси мир"
11:41
ракета Онікс (ілюстративне фото)
Ранком Росія вдарила ракетою Х-31 по Одещині
11:14
імпорт електроенергії
Ворог атакував підстанцію "Укренерго" у Запорізькій області: ситуація в енергосистемі станом на 9 березня
11:09
Понад тисяча набоїв, гранати і наркотики: на Сумщині викрили торговців незареєстрованою зброєю
11:00
Тарас Григорович Шевченко
Шевченко справжній та сучасний: 210 річниця від дня народження поета
10:57
Олексій Навальний
Абрамович хотів організувати великий обмін між країнами, в якому міг бути Навальний, - CNN
10:54
Ексклюзив
бронетранспортер M113
Через ворожі дрони евакуація поранених може тривати до двох діб, - волонтерка Корчинська
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV