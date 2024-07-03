Гарріс може замінити Байдена, якщо він зніме свою кандидатуру з виборів президента США, - Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на сімох анонімних високопоставлених джерел у кампанії Байдена, Білому домі й демократичному національному комітеті.

Співрозмовники інформаційного агентства зазначають, що спроби обійти Гарріс деякими іншими претендентами, висунутими впливовими демократами - це "видавання бажаного за дійсне, і це було б майже неможливо".

За словами джерел, якщо Гарріс стане кандидаткою від партії - отримає гроші, зібрані під час кампанії чинного американського президента, а також успадкує інфраструктуру кампанії. Також зазначено, що віцепрезидентка є найпопулярнішою серед інших альтернатив та має найвищий рейтинг серед демократів.

Опитування Reuters/Ipsos свідчить, що Камала Гарріс відстає від кандидата на очільника Білого дому Дональда Трампа на 1%: її підтримують 42% людей, коли Трампа - 43%. Це є різницею в межах похибки опитування у 3,5 відсоткових пункти.

Водночас джерела наголошують, що Гарріс вже пройшла перевірку на національному рівні.

"Здобути перемогу над віцепрезиденткою майже неможливо", - висловився стратег від Демократичної партії з Каліфорнії Майкл Трухільо.

За словами декількох стратегів Демократичної партії, відмова від кандидатури першої чорношкірої віцепрезидентки США на користь іншого кандидата може викликати негативну реакцію чорношкірих виборців, які "є ключовими для будь-якої перемоги".

Проте деякі впливові демократи мало вірять, що Гарріс вдасться перемогти Трампа, зауважили чотири співрозмовники Reuters.

Водночас помічники віцепрезидентки відкинули будь-які розмови про демократичній список, у яких не буде Байдена та Гарріс.

"Віцепрезидентка Гарріс з нетерпінням чекає на другий термін разом із президентом Джо Байденом", - заявили в її офісі.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну.

Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

28 червня Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. Водночас він запевнив, що зможе виконувати роботу очільника Білого дому.

2 липня чинного лідера США Джо Байдена публічно закликав зняти кандидатуру з президентських виборів перший депутат палати представників Демократичної партії Ллойд Доггетт.