Гарріс погодилася брати участь у двох раундах дебатів з Трампом

Про це повідомляє The Hill.

Видання зауважує, що кампанія американської віцепрезидентки захотіла покласти край пропозиції опонента про додаткові дебати. Зокрема у заяві штабу Гарріс йдеться, що "дебати про дебати закінчені".

Водночас у матеріалі підкреслюють, що загалом між кампаніями Гарріс і Трампа має відбутися три дискусії: два раунди дебатів між кандидатами та дебати між Джей Ді Венсом і Тімом Волзом - кандидатами у віцепрезиденти.

"Якщо припустити, що Дональд Трамп справді прийде 10 вересня на дебати з віцепрезиденткою Гарріс, то губернатор Волз зустрінеться з Джей Ді Венсом 1 жовтня, і американський народ матиме ще одну можливість побачити віцепрезидента і Дональда Трампа на сцені дебатів у жовтні", – пояснив у заяві речник кампанії Гарріс Майкл Тайлер.