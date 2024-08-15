Гарріс погодилася брати участь у двох раундах дебатів з Трампом
У кампанії кандидатки у президенти США Камали Гарріс заявили, що вона візьме участь у двох раундах дебатів із ексочільником Білого дому Дональдом Трампом
Про це повідомляє The Hill.
Видання зауважує, що кампанія американської віцепрезидентки захотіла покласти край пропозиції опонента про додаткові дебати. Зокрема у заяві штабу Гарріс йдеться, що "дебати про дебати закінчені".
Водночас у матеріалі підкреслюють, що загалом між кампаніями Гарріс і Трампа має відбутися три дискусії: два раунди дебатів між кандидатами та дебати між Джей Ді Венсом і Тімом Волзом - кандидатами у віцепрезиденти.
"Якщо припустити, що Дональд Трамп справді прийде 10 вересня на дебати з віцепрезиденткою Гарріс, то губернатор Волз зустрінеться з Джей Ді Венсом 1 жовтня, і американський народ матиме ще одну можливість побачити віцепрезидента і Дональда Трампа на сцені дебатів у жовтні", – пояснив у заяві речник кампанії Гарріс Майкл Тайлер.
- Раніше, 24 липня, Дональд Трамп заявив про свою готовність до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс після того, як Джо Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.
- 25 липня телеканал Fox News запросив Трампа й Гарріс провести дебати в штаті Пенсильванія.
- 30 липня Трамп заявив, що ймовірно погодиться на дебати з чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він також назвав аргументи для відмови.
- Проте 2 серпня Трамп відмовився від дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, заявивши, що він "лідирує в опитуваннях".
- 8 серпня на пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго Трамп запропонував провести у вересні три дебати 4, 10 та 25 вересня на телеканалах Fox News, ABC та NBC.
- Телеканал ABC із посиланням на офіційного представника команди Харріс повідомив, що вона не згодна дебатувати 4 вересня.
- 9 серпня Камала Гарріс і Дональд Трамп підтвердили участь у дебатах на телеканалі ABC
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