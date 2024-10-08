Гарріс заявила, що не погодиться на переговори з Путіним щодо України без участі Києва

Про це Гарріс розповіла в інтерв'ю CBS News.

Відповідаючи на запитання, чи зустрілася б вона з Путіним для переговорів щодо вирішення війни в Україні, Гарріс відповіла заперечно.

"На двосторонній основі без України - ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України", - сказала вона.

Вона додала, що "завершення війни не буде успішним без участі України та Статуту ООН у визначенні того, як виглядає цей успіх".