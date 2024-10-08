Гарріс заявила, що не погодиться на переговори з Путіним щодо України без участі Києва
Кандидатка у президентки та віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні з російським диктатором Володимиром Путіним без участі Києва
Про це Гарріс розповіла в інтерв'ю CBS News.
Відповідаючи на запитання, чи зустрілася б вона з Путіним для переговорів щодо вирішення війни в Україні, Гарріс відповіла заперечно.
"На двосторонній основі без України - ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України", - сказала вона.
Вона додала, що "завершення війни не буде успішним без участі України та Статуту ООН у визначенні того, як виглядає цей успіх".
- 26 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс. Вона пообіцяла "працювати над тим, щоб Україна перемогла у війні".
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