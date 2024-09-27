Гарріс зустрілась із Зеленським і пообіцяла "працювати над тим, щоб Україна перемогла у війні"

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Моя підтримка народу України непохитна. Я пишаюся тим, що стою пліч-о-пліч з Україною. Я продовжуватиму підтримувати Україну і працюватиму над тим, щоб Україна перемогла у цій війні", – сказала Камала Гарріс.

За словами кандидатки у президенти США, вона "забезпечить перемогу України в цій війні".

"Агресія Путіна – це не лише напад на народ України, це також атака на фундаментальні принципи, такі як суверенітет і територіальна цілісність. Міжнародні правила та норми не є якимось абстрактним поняттям. Вони забезпечують порядок і стабільність у нашому світі. Вони підтримують американську безпеку та американське процвітання, і коли їм загрожують десь — їм загрожують скрізь", – сказала Гарріс.

Віцепрезидентка також наголосила, що США підтримують Україну не з благодійних цілей, а тому, що це у їхніх стратегічних інтересах.

Фото: ОП

Як заявили в ОП, Володимир Зеленський продемонстрував Камалі Гарріс план перемоги.

"Для нас це дуже важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в цілковитій координації зі США. Сьогодні вранці я говорив із конгресменами обох палат, обох партій. І я вдячний за двопартійну підтримку. Ми віримо, що цю війну можна виграти й що справедливий мир може бути ближчим лише зі Сполученими Штатами", – сказав Зеленський.

Президент Зеленський розповів про останні події на полі бою, операцію в Курській області, а також про російські атаки на українську енергетику.

Зеленський також закликав зміцнити ППО України й посилити тиск на РФ.

Фото: ОП