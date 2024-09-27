Гарріс зустрілась із Зеленським і пообіцяла "працювати над тим, щоб Україна перемогла у війні"
У четвер, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс
Про це повідомляє "Голос Америки".
"Моя підтримка народу України непохитна. Я пишаюся тим, що стою пліч-о-пліч з Україною. Я продовжуватиму підтримувати Україну і працюватиму над тим, щоб Україна перемогла у цій війні", – сказала Камала Гарріс.
За словами кандидатки у президенти США, вона "забезпечить перемогу України в цій війні".
"Агресія Путіна – це не лише напад на народ України, це також атака на фундаментальні принципи, такі як суверенітет і територіальна цілісність. Міжнародні правила та норми не є якимось абстрактним поняттям. Вони забезпечують порядок і стабільність у нашому світі. Вони підтримують американську безпеку та американське процвітання, і коли їм загрожують десь — їм загрожують скрізь", – сказала Гарріс.
Віцепрезидентка також наголосила, що США підтримують Україну не з благодійних цілей, а тому, що це у їхніх стратегічних інтересах.
Фото: ОП
Як заявили в ОП, Володимир Зеленський продемонстрував Камалі Гарріс план перемоги.
"Для нас це дуже важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в цілковитій координації зі США. Сьогодні вранці я говорив із конгресменами обох палат, обох партій. І я вдячний за двопартійну підтримку. Ми віримо, що цю війну можна виграти й що справедливий мир може бути ближчим лише зі Сполученими Штатами", – сказав Зеленський.
Президент Зеленський розповів про останні події на полі бою, операцію в Курській області, а також про російські атаки на українську енергетику.
Зеленський також закликав зміцнити ППО України й посилити тиск на РФ.
Фото: ОП
- Увечері неділі, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів, де вже провів зустрічі з низкою американських посадовців.
- 23 вересня Зеленський відвідав у США завод у місті Скрентон штату Пенсильванія, який виготовляє артилерійські снаряди 155 калібру.
- 26 вересня президент України прибув до Капітолію для зустрічі з американськими сенаторами від Республіканської та Демократичної партій. Потім він зустрівся у Білому домі з президентом США Джо Байденом.
- Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у пʼятницю, 27 вересня, зустрінеться зі Зеленським.
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