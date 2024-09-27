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Гарріс зустрілась із Зеленським і пообіцяла "працювати над тим, щоб Україна перемогла у війні"

Влад Дідусь
27 вересня, 2024 п'ятниця
02:02
Світ Володимир Зеленський і Камала Гарріс

У четвер, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс

Зміст

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Моя підтримка народу України непохитна. Я пишаюся тим, що стою пліч-о-пліч з Україною. Я продовжуватиму підтримувати Україну і працюватиму над тим, щоб Україна перемогла у цій війні", – сказала Камала Гарріс.

За словами кандидатки у президенти США, вона "забезпечить перемогу України в цій війні".

"Агресія Путіна – це не лише напад на народ України, це також атака на фундаментальні принципи, такі як суверенітет і територіальна цілісність. Міжнародні правила та норми не є якимось абстрактним поняттям. Вони забезпечують порядок і стабільність у нашому світі. Вони підтримують американську безпеку та американське процвітання, і коли їм загрожують десь — їм загрожують скрізь", – сказала Гарріс.

Віцепрезидентка також наголосила, що США підтримують Україну не з благодійних цілей, а тому, що це у їхніх стратегічних інтересах.

Володимир Зеленський і Камала Гарріс

Фото: ОП

Як заявили в ОП, Володимир Зеленський продемонстрував Камалі Гарріс план перемоги. 

"Для нас це дуже важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в цілковитій координації зі США. Сьогодні вранці я говорив із конгресменами обох палат, обох партій. І я вдячний за двопартійну підтримку. Ми віримо, що цю війну можна виграти й що справедливий мир може бути ближчим лише зі Сполученими Штатами", – сказав Зеленський.

Президент Зеленський розповів про останні події на полі бою, операцію в Курській області, а також про російські атаки на українську енергетику.

Зеленський також закликав зміцнити ППО України й посилити тиск на РФ.

Володимир Зеленський

Фото: ОП

  • Увечері неділі, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів, де вже провів зустрічі з низкою американських посадовців.
  • 23 вересня Зеленський відвідав у США завод у місті Скрентон штату Пенсильванія, який виготовляє артилерійські снаряди 155 калібру.
  • 26 вересня президент України прибув до Капітолію для зустрічі з американськими сенаторами від Республіканської та Демократичної партій. Потім він зустрівся у Білому домі з президентом США Джо Байденом.
  • Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у пʼятницю, 27 вересня, зустрінеться зі Зеленським.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
вибори у США
США
Камала Гарріс
допомога США Україні
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